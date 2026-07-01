Кардіолог назвав шість звичок після 18:00, які можуть нашкодити серцю

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Кардіолог Франческо Ло Монако розповів, яких звичок варто уникати у вечірній час. Це дозволить знизити навантаження на серце та підтримати здоров’я судин.

Про це повідомляє Mirror.

За його словами, після 18:00 не варто користуватися сильними антибактеріальними ополіскувачами для рота. Вони можуть знищувати корисні бактерії, які беруть участь у виробленні оксиду азоту — речовини, що допомагає судинам залишатися еластичними та сприяє нормальному артеріальному тиску.

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Лікар також радить обмежити використання смартфонів, планшетів і телевізорів перед сном. Синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, який важливий не лише для якісного сну, а й для захисту кровоносних судин.

Ще одна порада — не виконувати ввечері інтенсивні статичні вправи, зокрема планку чи вис на турніку, адже вони можуть підвищувати артеріальний тиск і перевантажувати серцево-судинну систему.

Кардіолог також рекомендує не приймати заспокійливі добавки без консультації з лікарем. Навіть натуральні засоби, зокрема L-теанін, можуть впливати на нервову систему, сон і серцевий ритм.

Крім того, фахівець не радить практикувати тривалі затримки дихання перед сном, оскільки це може знижувати рівень кисню в крові та створювати додаткове навантаження на серце.

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Остання порада — не їсти щонайменше за три години до сну.

«Якщо ви їсте занадто близько до часу сну, ваш організм змушений збільшувати симпатичну активність, коли йому слід відпочивати. Просто голодуючи за три години до сну, ви зменшите ендотеліальний стрес і покращите гнучкість судин, що означає менше потреби серця в кисні та ефективніше відновлення протягом ночі під час сну», — завершив він.

Раніше ми псиали, що 3–4 чашки зеленого чаю на день можуть сприяти зниженню рівня холестерину, артеріального тиску та ризику серцево-судинних захворювань. Корисний ефект пов'язують із флаван-3-олами — природними антиоксидантами, які покращують роботу судин, зменшують запалення та оксидативний стрес.

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