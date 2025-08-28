Кардіолог розповів про просту вправу, яка знижує ризик серцевого нападу

Щоденна вправа для здоров’я серця / © Freepik

Реклама

Лише пів години активної ходьби замість сидіння можуть суттєво знизити ймовірність серцевого нападу.

Це стверджує кардіолог Дмитро Яранов, пише dailymail.

Давно відомо, що регулярні фізичні вправи зменшують ризик серйозних захворювань — серцево-судинних недуг, інсультів, діабету 2 типу та навіть деяких видів раку. Саме тому медики рекомендують дорослим бути фізично активними щодня, поєднуючи аеробні навантаження та вправи для м’язів — загалом щонайменше 150 хвилин на тиждень.

Реклама

Навіть кілька хвилин руху протягом дня допомагають знизити ризик утворення небезпечних тромбів, які можуть стати причиною серцевих ускладнень.

У відеопоясненні, що набрало понад 3,6 млн переглядів в Instagram, він пояснив, що насправді людина має два серця: одне у грудях, а друге — у литках.

«Кожен крок, піднімання на носки чи скорочення м’язів допомагає проштовхувати кров назад до основного серця, підтримує циркуляцію та запобігає утворенню тромбів», — каже лікар.

Він попередив, що сучасний малорухливий спосіб життя руйнує цю «другу серцеву систему»: ми забагато сидимо, мало ходимо і втрачаємо м’язову масу з віком.

Реклама

Поради лікаря

Доктор Яранов рекомендує щодня більше рухатися: ходити пішки, робити підйоми на носки навіть під час роботи за столом, віддавати перевагу сходам замість ліфта та зміцнювати литкові м’язи.

«Не чекайте, поки буде надто пізно. Почніть уже сьогодні — ваше майбутнє „я“ буде вам вдячне», — зазначив він.

Дані досліджень

Попередні наукові роботи показували: 10 тисяч кроків на день знижують ризик серцевих захворювань, раку та передчасної смерті. Водночас нові дані свідчать, що навіть 7 тисяч кроків достатньо для зменшення ризику деменції, серцево-судинних проблем і деяких видів онкології.

Також важливим є темп ходьби, адже дослідження підтвердило, що коротка швидка прогулянка корисніша за три години повільного кроку.

Реклама

Фахівці також пов’язують ситуацію з поширенням нездорового харчування, наслідками Covid-інфекцій для серцево-судинної системи та перебоями в наданні медичних послуг.

Увага, ця інформація має винятково інформаційний характер. Вона не призначена для заміни консультації з кваліфікованим лікарем або іншим медичним фахівцем. Завжди звертайтеся до свого лікаря з будь-якими питаннями щодо вашого медичного стану. Ніколи не ігноруйте професійну медичну пораду та не зволікайте з її пошуком.

Нагадаємо, вчені з’ясували, як сіль спричиняє запалення мозку. Результати нового експерименту свідчать, що надмірне її споживання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.