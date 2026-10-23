Кардіологиня назвала овоч, який може знизити кров’яний тиск: він є майже на кожній кухні

Як знизити високий тиск — кардіологиня назвала корисний овоч

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Високий кров’яний тиск підвищує ризик серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема інсульту та серцевих захворювань. Окрім призначеного лікарем лікування, певну роль у його контролі можуть відігравати харчування та фізична активність.

Про це повідомило видання Express.

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Кардіологиня лікарні Mount Sinai Fuster Heart Hospital у Нью-Йорку докторка Аннапурна Кіні назвала овоч, який може бути корисним для підтримання нормального кров’яного тиску. Йдеться про буряк.

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Фахівчиня пояснила, що його вживання сприяє розширенню кровоносних судин і допомагає їм залишатися еластичними. Це важливо, оскільки з віком судини стають жорсткішими, а в артеріях можуть накопичуватися бляшки, що пов’язано з підвищенням кров’яного тиску.

Чому буряк може впливати на тиск

Дієтологиня Наталі Ріццо пояснила, що буряк містить багато нітратів. В організмі вони перетворюються на оксид азоту — речовину, яка розширює кровоносні судини та покращує кровотік. Завдяки цьому овоч може сприяти зниженню кров’яного тиску.

Корисною може бути й бурякова гичка. Ріццо радить готувати її з оливковою олією, невеликою кількістю часнику та дрібкою солі. Зелень також можна додавати до салатів, супів і запіканок.

Чим небезпечний високий тиск

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), неконтрольована гіпертензія з часом може пошкоджувати кровоносні судини та внутрішні органи. Вона підвищує ризик серцевого нападу, інсульту, серцевої та ниркової недостатності, аневризми аорти, судинної деменції, погіршення зору та сексуальної дисфункції.

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Людям із ризиком гіпертензії важливо регулярно контролювати кров’яний тиск і звертатися до лікаря. Зміни в харчуванні можуть доповнювати профілактику та лікування, але не замінюють призначених препаратів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що регулярне вживання чаю пов’язали зі зниженням ризику судинних захворювань на 11%. Однак одна звичка може перетворити потенційно корисний напій на додатковий чинник ризику.

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