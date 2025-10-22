- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 2 хв
Каріна Мацуєва: як повернути собі життя в епоху залежності від усього Новини компаній
Сьогодні залежністю стало буквально все — телефон, робота, соціальні мережі, новини, думки інших.
Ми звикли бути на зв’язку, але все рідше буваємо на зв’язку із собою.
Світ прискорився настільки, що людина перестала чути власний голос.
Каріна Мацуєва — людина, яка допомагає цей голос повернути.
Без гучних термінів і без обіцянок чудес.
Вона не вчить «як правильно жити» — вона допомагає згадати, як жити по-справжньому.
«Я не в мережі. Я — в реальності.
Якщо ви втомилися від фальші — знайдіть мене», — каже Каріна.
До неї приходять успішні, сильні, зовні впевнені люди, які одного дня усвідомлюють: у них є все, окрім спокою.
Вони живуть у красивих будинках, будують бізнеси, надихають інших — але втрачають зв’язок із собою.
Каріна допомагає цей зв’язок повернути, звільнитися від внутрішньої залежності — від чужої думки, контролю, страху, порожнечі.
В основі її роботи — простота і чесність.
Вона не розбирає минуле, не шукає винних, не веде у філософію.
Вона допомагає людині зупинитися, видихнути і почути себе.
З цього моменту починається справжня свобода.
Каріна каже, що більшість проблем сучасної людини — не в тілі і не в грошах, а в тому, що ми забули бути живими.
І саме до цього стану вона допомагає повернутися.
Не як психолог, не як коуч, а як людина, яка сама пройшла шлях від виснаження і перевантаження — до ясності та внутрішньої сили.
Сьогодні Каріна живе і працює в Марбельї, Іспанія.
Вона проводить індивідуальні зустрічі та закриті програми для тих, хто готовий до справжніх змін — без гучних слів, без онлайн-шоу, без обіцянок.
Просто тихо і по-справжньому.