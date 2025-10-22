ТСН у соціальних мережах

Каріна Мацуєва: як повернути собі життя в епоху залежності від усього Новини компаній

Сьогодні залежністю стало буквально все — телефон, робота, соціальні мережі, новини, думки інших.

Ми звикли бути на зв’язку, але все рідше буваємо на зв’язку із собою.

Світ прискорився настільки, що людина перестала чути власний голос.

Каріна Мацуєва — людина, яка допомагає цей голос повернути.

Без гучних термінів і без обіцянок чудес.

Вона не вчить «як правильно жити» — вона допомагає згадати, як жити по-справжньому.

«Я не в мережі. Я — в реальності.

Якщо ви втомилися від фальші — знайдіть мене», — каже Каріна.

До неї приходять успішні, сильні, зовні впевнені люди, які одного дня усвідомлюють: у них є все, окрім спокою.

Вони живуть у красивих будинках, будують бізнеси, надихають інших — але втрачають зв’язок із собою.

Каріна допомагає цей зв’язок повернути, звільнитися від внутрішньої залежності — від чужої думки, контролю, страху, порожнечі.

В основі її роботи — простота і чесність.

Вона не розбирає минуле, не шукає винних, не веде у філософію.

Вона допомагає людині зупинитися, видихнути і почути себе.

З цього моменту починається справжня свобода.

Каріна каже, що більшість проблем сучасної людини — не в тілі і не в грошах, а в тому, що ми забули бути живими.

І саме до цього стану вона допомагає повернутися.

Не як психолог, не як коуч, а як людина, яка сама пройшла шлях від виснаження і перевантаження — до ясності та внутрішньої сили.

Сьогодні Каріна живе і працює в Марбельї, Іспанія.

Вона проводить індивідуальні зустрічі та закриті програми для тих, хто готовий до справжніх змін — без гучних слів, без онлайн-шоу, без обіцянок.

Просто тихо і по-справжньому.

