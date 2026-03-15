Картопля фрі несе страшну небезпеку для здоров'я - хто у зоні ризику

Спосіб приготування картоплі має критичне значення / © Veer

Один із найулюбленіших продуктів у світі — картопля фрі — за частого споживання значно підвищує ризик розвитку діабету.

Про результати дослідження повідомило видання The Guardian.

Вживання картоплі фрі три рази на тиждень збільшує ймовірність виникнення діабету 2 типу на 20%, а п’ятиразове споживання — вже на 27%.

Дослідники дійшли висновку, що не сама картопля шкодить здоров’ю, а саме метод її приготування.

Наприклад, запечена, варена або пюреподібна картопля збільшує ризик діабету лише на 5% при такій самій частоті вживання. Найкращою альтернативою, за даними вчених, є заміна картоплі цільнозерновими продуктами — це може знизити ризик на 8%.

Якщо ж виключити саме картоплю фрі — ризик зменшується на 19%. Дієтологиня Кавтер Хашем із Лондонського університету імені королеви Марії підкреслила, що картопля може бути частиною збалансованого харчування, якщо готувати її без надлишку жиру й солі.

Раніше ми писали про 15 найкорисніших фруктів за діабету. Більше про це читайте у новині.