Картопля виявилася більш корисною, ніж ви думали - дослідження

Споживання картоплі не пов’язане з кардіометаболічними наслідками для здоров’я у дорослих.

Нове дослідження, проведене дослідниками з Бостонського університету, показало, що картопля корисніша, ніж ми думали.

Про це йдеться у Journal of Nutritional Science.

У дослідженні взяли участь 2523 учасники віком від 30 років. Вони оцінювали харчові звички та здоров’я людей з часом, щоб зрозуміти, якою мірою регулярне споживання картоплі здоровими дорослими потенційно може негативно вплинути на їх кардіометаболічний стан.

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Результати дослідження

Насправді дослідники почали збирати дані щодо впливу споживання картоплі на організм ще в 1971 році приблизно від 70% учасників і продовжували це протягом наступних років. Автори дослідження з’ясували, скільки та які види картоплі їдять учасники, наприклад білого сорту та солодкі корнеплоди.

Щодо підготовки, то учасники споживали 36% печеної картоплі, 28% смаженої, 14% пюре і 9% вареної, а решта були додатковими варіантами. Дослідники також відзначили стан здоров'я учасників.

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У випадку здорових дорослих загальні результати показали відсутність зв’язку між вживанням чотирьох або більше порцій білої або солодкої картоплі — смаженої чи ні — щотижня та підвищеним ризиком проблем зі здоров’ям, включаючи гіпертонію та дисліпідемію.

Ба більше, учасники, які їли смажену картоплю, мали менший ризик виникнення різних проблем зі здоров’ям, якщо вони не споживали при цьому червоного м’яса або були фізично активними. Зокрема, у них на 24% меншою виявилася ймовірність розвитку діабету 2 типу і на 26% менше ймовірність підвищення тригліцеридів.

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Наслідки дослідження

"Не дивно, що картопля не була пов’язана з ризиком розвитку діабету, високого кров’яного тиску чи підвищення рівня тригліцеридів, оскільки картопля — це цільна, необроблена їжа", — розповідає дієтолог Ді-Джей Блатнер.

За його словами, картопля — це овоч, який містить якісні вуглеводи та клітковину. Одна середня картоплина є хорошим джерелом калію, який є електролітом, який сприяє роботі м’язів, серцево-судинної та нервової систем. Корнеплод також є чудовим джерелом вітаміну С, який діє як антиоксидант, щоб запобігти пошкодженню клітин.

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"Єдине, на що слід звернути увагу, це те, з чим ви поєднуєте картоплю", — радить Блатнер.

Готуйте класичні страви із запеченою картоплею, додавайте масло, сир і сметану, але в невеликих кількостях.

Не вживайте картоплю із м'ясом.

Будьте обережні, переважна більшість картопляних чіпсів містять барвники, крохмалі, консерванти, сіль і насичені жири.

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