Катастрофа для вашого мозку: від якої їжі варто відмовитися

Багата на жири нездорова їжа може змінювати хімічні речовини мозку

Вживання жирної та переробленої їжі призводить до порушень у роботі мозку і відключення важливих функцій.

Про це пише видання VICE.

Справа у тому, що мозок людини залежить від «сезонних» жирів у їжі, щоб відчувати пору року. Однак надмірне споживання чипсів, бургерів та солодощів заважає йому адекватно реагувати та фізично змінює його на молекулярному рівні, пошкоджуючи сотні генів.

Крім того, така їжа дуже калорійна. Стандартний набір із бургера, картоплі-фрі та солодкого напою містить 650 кКал. Це чверть денної норми для чоловіків і третина — для жінок.

Близько 30% дорослого населення світу страждають від надмірної ваги або ожиріння, а 10% будуть страждати від діабету другого типу до 2030-го.

