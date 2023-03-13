Категорично не можна порушувати: важливі правила вживання ліків

Виробники ліків детально описують в інструкції, як правильно приймати ті чи інші медикаменти. Проте існують певні правила вживання ліків, про які знають далеко не всі. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Фахівці Міністерства охорони здоров'я розповіли, яких п'яти правил вживання ліків потрібно обов'язково дотримуватися.

Дозування препаратів

Не дозволено самостійно збільшувати або зменшувати дозування препаратів. Ліки потрібно приймати саме так, як приписав лікар, навіть якщо ви відчуваєте покращення самопочуття.

Особливо небезпечно коригувати дозування антибіотиків. Це може загрожувати антибіотикорезистентністю. Тобто бактерії пристосуються і наступного разу антибіотики не подіють.

Вживання алкоголю

Вживати будь-які алкогольні напої з одночасним прийманням ліків заборонено. Саме таке поєднання, як пояснюють в МОЗ, викликає найбільше ускладнень.

Слідкувати за терміном придатності

Завжди перевіряйте термін придатності ліків, які ви збираєтеся приймати. В кращому разі таблетки просто не подіють і лікування буде неефективним. Але трапляються випадки, коли можна завдати непоправної шкоди організму.

Не варто поєднувати кілька препаратів одночасно

Лише за умови, що це поєднання ліків прописав лікар і ви п'єте їх окремо, можна закрити очі на це правило. В іншому разі це може призвести до серйозних наслідків. Навіть нешкідливі медикаменти після поєднання можуть дати сильне навантаження на шлунок і печінку.

Рецептурні препарати

Назначати їх собі самостійно категорично не можна. Лише лікар може підібрати коректну активну речовину, частоту і термін приймання, дозування, які є ефективними і безпечними водночас. Також тільки фахівець може визначити, чи сумісні препарати, які вживає пацієнт, між собою, щоб запобігти можливим негативним наслідкам.

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