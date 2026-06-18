Кава до чи після сніданку: фахівці назвали найкращий час для улюбленого напою

Кава

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Ранкова кава для багатьох є звичною частиною дня. Проте питання, коли саме краще її пити — до чи після сніданку, — залишається предметом дискусій. Експерти зазначають, що обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, а вибір багато в чому залежить від індивідуальних особливостей організму.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Однією з головних переваг вживання кави до сніданку є швидший ефект кофеїну. Оскільки в шлунку немає їжі, організм швидше засвоює речовини, що містяться в напої. Завдяки цьому людина може швидше відчути приплив енергії та покращення концентрації.

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Такий варіант також може бути корисним для тих, хто тренується зранку. Дослідження свідчать, що кава перед фізичним навантаженням здатна позитивно впливати на спортивні результати. Крім того, натщесерце швидше засвоюються антиоксиданти та інші корисні сполуки, які містяться в кавових зернах.

Водночас фахівці звертають увагу і на можливі недоліки. За їхніми словами, вживання кави до сніданку може ускладнювати контроль рівня цукру в крові через вплив кофеїну на обмінні процеси. Також напій здатний посилювати симптоми у людей із синдромом подразненого кишечника, особливо якщо його пити натщесерце.

Окремо експерти нагадують про можливу взаємодію кави з лікарськими засобами. Це стосується, зокрема, деяких препаратів від артеріального тиску та щитоподібної залози, які часто приймають одразу після пробудження.

Не менш популярним є варіант, коли людина спочатку снідає, а вже потім випиває чашку кави. Серед переваг такого підходу називають більш м’який вплив на рівень цукру в крові. За словами фахівців, сніданок допомагає уникнути можливих ранкових коливань цього показника, які можуть виникати після вживання кофеїну натщесерце.

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Крім того, кава після їжі може краще переноситися травною системою. Експерти зазначають, що такий варіант сприяє процесам травлення та знижує ймовірність дискомфорту у шлунку в людей, які чутливо реагують на напій.

При цьому більшість переваг кави зберігаються незалежно від того, коли саме її пити. Одне з досліджень показало, що люди, які вживали каву в ранкові години — від 4:00 до полудня, — мали нижчий ризик смерті від усіх причин протягом наступних десяти років, а також нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Для тих, хто пив каву поза цим часовим проміжком, такого зв’язку не виявили.

Втім, кава після сніданку також має певні недоліки. Зокрема, заряд бадьорості може відчуватися не так швидко, як під час вживання напою натщесерце. Крім того, якщо кава випивається надто пізно, вона може впливати на якість нічного сну. Фахівці рекомендують залишати щонайменше шість-вісім годин між останньою порцією кофеїну та відпочинком.

Ще один момент пов’язаний із кислотним рефлюксом. Кава здатна підвищувати рівень шлункової кислоти та впливати на роботу нижнього стравохідного сфінктера. Водночас експерти зазначають, що вживання напою після їжі може допомогти зменшити цей ефект.

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Загалом дослідження пов’язують регулярне помірне споживання кави зі зниженням запальних процесів в організмі, меншим ризиком розвитку діабету 2 типу, підтримкою здоров’я печінки, нижчим ризиком інсульту та хвороби Паркінсона. Також напій може позитивно впливати на концентрацію та уважність.

Фахівці радять дотримуватися помірності та не перевищувати приблизно 400 міліграмів кофеїну на добу, що зазвичай відповідає двом-трьом порціям кави об’ємом близько 350 мл. Також рекомендується не зловживати цукром і враховувати можливу взаємодію напою з лікарськими препаратами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі корисні добавки можуть працювати значно менш ефективно, якщо запивати їх улюбленим лате чи американо.

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