Кава: міфи про популярний напій, в які ми досі віримо

Кава є найпопулярнішим напоєм у світі

Багато хто починає ранок із чашки ароматної кави, але навколо цього напою вже давно існує чимало суперечливих тверджень. Кажуть, що кава шкодить серцю, зневоднює організм або уповільнює ріст дітей.

Однак наука вже давно розвіяла ці упередження, пише Popular Science.

Щоб заварити каву, потрібен окріп

Якщо температура води перевищує 95 градусів за Цельсієм, кава може гірчити або мати горілий присмак.

Кава зневоднює організм

Це неправда. Подивіться, скільки в вашій чашці Н2О. Вода нейтралізує зневоднюючий ефект кофеїну.

Філіжанка кави допомагає протверезіти

Кава може помогти людині, яка перебуває в стані інтоксикації, відчути себе бадьорішою та зібранішою. Але, як виявило дослідження, проведене Американською асоціацією психологів, від цього лише гірше. Кава не нейтралізує дію алкоголю, зате людина помилково вважає себе в стані, наприклад, керувати автом та потрапляє в небезпечні ситуації.

Кава допомагає схуднути

Не зовсім так. Кофеїн трохи прискорює метаболізм, але цього недостатньо для зменшення ваги. Кава здатна на деякий час пригасити почуття голоду, але немає жодних доказів того, що вона допомагає худнути.

Кофеїн викликає сильну залежність

Трохи правди в цьому є, адже кофеїн стимулює нервову систему, отже, викликає певну залежність.

Кава викликає захворювання серця, рак, остеопороз та сказ

Помірне вживання кави — до трьох чашок на день — не шкодить здоров’ю. Вона може на деякий час підвищити тиск гіпертоніку, але жодним чином не причетна до підвищення рівня холестерину, серцево-судинних хвороб або сказу. Особливо сказу. Навпаки, чимало досліджень довели, що кава корисна для здоров’я.

Вагітним не можна пити каву

Кава не шкодить майбутній дитині, хоча лікарі радять вагітним жінкам скоротити споживання цього напою до однієї чашки на день. Дослідження не підтверджують, що кофеїн шкідливий для ембріона, але так, він потрапляє до нього через плаценту.

