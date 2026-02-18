Кава може уповільнювати старіння: яка кількість чашок на день зменшує біологічний вік

Кава

Регулярне вживання кількох чашок кави може бути корисним не лише для бадьорості. Нове дослідження вказує: люди, які п’ють 3–4 порції напою щодня, мають молодший біологічний вік та потенційно повільніше старіють.

Про це повідомило видання verywellhealth.

ауковці проаналізували дані 436 учасників із тяжкими психічними розладами. Дослідники виявили, що ті, хто споживав щонайменше три чашки кави на день, мали біологічний вік приблизно на п’ять років менший, ніж люди, які відмовляються від кави. Біологічний вік визначають за станом клітин, і його підвищення пов’язане з ризиками онкологічних, серцево-судинних та нейродегенеративних хвороб.

Водночас автори наголошують: дослідження є обсерваційним, тож прямий причинно-наслідковий зв’язок довести неможливо. Однак результати узгоджуються з попередніми роботами, які пов’язували кофеїновмісну каву зі зниженням ризику діабету, серцевих недуг, когнітивних розладів та навіть інсульту.

Експерти припускають, що позитивний ефект може бути пов’язаний з поліфенолами — природними антиоксидантами, які зменшують запалення та підтримують роботу клітин. Утім, механізм впливу ще потребує детальніших досліджень.

Учені також зауважили, що користь зникає після перевищення позначки у чотири чашки на добу. Причина може полягати у впливі надмірного кофеїну на сон: погана якість нічного відпочинку давно пов’язана з прискореним старінням мозку та підвищеним ризиком деменції.

FDA нагадує, що безпечною добовою нормою для більшості дорослих вважається до 400 мг кофеїну — це приблизно чотири стандартні чашки кави. Перевищення може спричинити підвищений тиск, пришвидшене серцебиття, тривогу, нудоту чи безсоння.

Нагадаємо, раніше експертка зі сну розкрила просте правило, яке допомагає уникнути безсоння через каву.