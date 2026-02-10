Кава може впливати на ризик деменції: скільки порцій напою на день радять вживати науковці

Кава / © pexels.com

Нові дані свідчать: регулярне вживання кофеїну може бути пов’язане зі зниженням ймовірності розвитку деменції та повільнішим погіршенням когнітивних функцій. Це показало одне з найбільших довгострокових досліджень, у якому проаналізували звички майже 132 тисяч людей за 43 роки.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідники з’ясували, що ті, хто споживав найбільше кофеїну, мали приблизно на 18% нижчий ризик деменції порівняно з учасниками, які пили мало кави або не вживали кофеїну взагалі. Схожу тенденцію фіксували й у результатах когнітивних тестів: любителі кави та чаю демонстрували трохи кращі показники.

Водночас ефект не спостерігався серед тих, хто обирав decaf — це вказує на можливу роль саме кофеїну. Найпомітніші переваги фіксували у групи, яка випивала 2–3 чашки кави або 1–2 чашки чаю щодня.

«Хоча наші результати обнадійливі, важливо пам’ятати, що розмір ефекту невеликий, і існує багато важливих способів захисту когнітивних функцій з віком. Наше дослідження показує, що вживання кави чи чаю з кофеїном може бути одним із елементів цієї головоломки», — зазначив дієтолог Деніел Ванг з лікарні Mass General Brigham у Бостоні.

Результати узгоджуються з попередніми дослідженнями. Зокрема, аналіз даних британського біобанку показав, що люди, які п’ють каву з кофеїном без додаткового цукру, рідше хворіють на Альцгеймера та Паркінсона. Інші роботи пов’язували регулярне вживання кави з довшою тривалістю життя та нижчим ризиком деменції серед людей з гіпертонією.

У новому дослідженні врахували дані понад 86 тисяч жінок та понад 45 тисяч чоловіків, які протягом десятиліть заповнювали анкети про харчові звички та проходили опитування щодо змін пам’яті й уваги. Близько 17 тисяч учасників додатково пройшли серію телефонних тестів на когнітивні функції.

У підсумку деменція була діагностована у понад 11 тисяч людей. Найвищий рівень споживання кофеїну стабільно асоціювався з нижчим ризиком, без ознак негативного впливу на здоров’я. Водночас автори наголошують: дослідження має спостережний характер і не може довести причинно-наслідковий зв’язок.

«Ми також порівняли людей з різною генетичною схильністю до розвитку деменції та отримали однакові результати, а це означає, що кава або кофеїн, ймовірно, однаково корисні для людей з високим та низьким генетичним ризиком розвитку деменції», — пояснила провідна авторка Юй Чжан.

