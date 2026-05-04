Щоденна чашка кави давно стала символом бадьорості

Науковці вперше описали точний механізм, завдяки якому кава уповільнює старіння та знижує ризик хронічних хвороб. Ключову роль відіграє не кофеїн, а інші сполуки напою.

Нове дослідження Техаського коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук A&M пролило світло на це, пише сайт закладу.

Дослідники з’ясували, що сполуки кави активують рецептор NR4A1 — своєрідний «датчик» в організмі, який зменшує пошкодження клітин, регулює запалення та підтримує відновлення тканин. Саме ці процеси пов’язані зі старінням і розвитком хронічних хвороб.

Попри ці висновки, дослідники попереджають, що користь кави для здоров’я не обмежується одним фактором.

Ще одне дослідження показало, що помірне споживання кави з кофеїном пов’язане зі зниженням тривожності, покращенням пильності та уваги. Кофеїн також був пов’язаний зі зниженням ризику запалення.

Нагадаємо, вчені стверджують, що тимчасова відмова від кави може позитивно вплинути на роботу мозку.

