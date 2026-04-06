Кава під час вагітності: можна чи категоричне "ні"

Вагітність часто змушує жінок переглядати свої щоденні звички. Одним із перших ритуалів, який викликає сумніви, є споживання кави. Медики запевняють: повністю відмовлятися від кофеїну не обов’язково, але його кількість у раціоні варто обмежувати.

Про це пише Cleveland Clinic.

Скільки кофеїну можна вживати у період вагітності

За даними NHS (National Health Service — Національна служба охорони здоров’я Великобританії), до 200 мг кофеїну (до двох чашок розчинної кави) на день є безпечними під час вагітності.

Однак вагітним жінкам не варто захоплюватися напоєм — у разі вживання понвд 300 міліграмів кофеїну зростає ризик викидня.

«Кофеїн підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, тому ви можете почуватися бадьорішими та енергійнішими. Але водночас це створює додаткове навантаження на організм», — пояснила сертифікована акушерка Шатоя МакКвін.

Надмірне споживання кофеїну може викликати неприємні побічні ефекти:

відчуття тривоги або нервозності

прискорене серцебиття

нудоту і кислотний рефлюкс

зневоднення

діарею

тремтіння

посмикування м’язів

Ці ефекти можуть суттєво впливати на самопочуття.

