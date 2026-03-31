Кава після безсонної ночі: вчені знайшли несподіваний ефект для пам’яті

Кофеїн, який зазвичай асоціюють із підвищенням енергії, може мати ширший вплив на мозок. Дослідження показало, що ця речовина здатна зменшувати проблеми з пам’яттю, які виникають через недосипання.

Про це йдеться в дослідженні оприлюдненому в журналі Neuropsychopharmacology.

Дослідники з Національного університету Сінгапуру зосередилися на ділянці CA2 гіпокампу — зоні мозку, яка відповідає за соціальну пам’ять, тобто здатність розпізнавати знайомих. У ході експерименту миші, яких позбавляли сну, значно гірше впізнавали інших особин, з якими вже контактували раніше.

Втім, у групи мишей, які протягом тижня до недосипання регулярно отримували кофеїн, таких порушень не зафіксували. Ба більше, навіть коли кофеїн застосовували безпосередньо до тканин мозку мишей після недосипання, це покращувало передачу сигналів у ділянці CA2.

Як пояснив фізіолог Лік-Вей Вонг, недосипання не лише викликає втому, а й вибірково порушує критично важливі ланцюги пам’яті. За його словами, кофеїн здатен відновлювати ці процеси як на поведінковому, так і на молекулярному рівнях.

Дослідження також показало, що нестача сну підсилює сигнали аденозину — речовини, яка сприяє сну, але водночас може пригнічувати роботу пам’яті. Кофеїн, як відомо, блокує ці сигнали, що підтвердили й результати експерименту.

Автори роботи наголошують: йдеться лише про досліди на мишах, тому результати ще потребують перевірки на людях. Водночас вони припускають, що навіть короткочасне недосипання може впливати на здатність запам’ятовувати людей і деталі, а регулярне споживання кофеїну потенційно здатне пом’якшувати ці ефекти.

Отримані дані можуть мати значення і для вивчення зв’язку між порушеннями сну та підвищеним ризиком деменції. Раніше дослідження вже показували, що регулярне вживання кави може мати захисний ефект, і нові результати допомагають краще зрозуміти можливі механізми цього впливу.

На думку вчених, відкриття допомагає краще зрозуміти механізми когнітивного зниження і може стати основою для майбутніх підходів до його профілактики.

