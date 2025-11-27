Кава подовжує життя: скільки чашок на день можуть уповільнити старіння

Кава / © Pexels

Реклама

Нове дослідження свідчить, що вживання чотирьох чашок кави на день може додати років до вашого життя. Науковці виявили, що кава здатна допомогти навіть пацієнтам із важкими психічними розладами жити довше, додаючи еквівалент п’яти років до їхнього біологічного віку порівняно з тими, хто не п’є каву.

Дослідження опубліковане British Medical Group.

Як кава захищає клітини та ДНК

Пацієнти з важкими психічними розладами (ВПР), такими як шизофренія та біполярний розлад, зазвичай живуть на 15 років менше, ніж їхні психічно здорові однолітки. Це пов’язано із підвищеним ризиком серцевих захворювань, деяких видів раку та прискореним старінням.

Реклама

Унікальне дослідження показало, що кава позитивно впливає на теломери пацієнтів із ВПР. Теломери — це захисні ковпачки на кінцях хромосом, які оберігають ДНК від пошкоджень і скорочуються з віком.

Вчені виміряли довжину теломер у лейкоцитах (білих кров’яних клітинах) 436 учасників із діагнозом шизофренії або афективних розладів, які брали участь у норвезькому дослідженні психозів.

Виявилося, що вживання трьох-чотирьох чашок кави на день було пов’язане зі значно довшими теломерами порівняно з тими, хто не пив каву.

Дослідники дійшли висновку: «На основі середнього скорочення на 70 пар основ на рік, це означає, що біологічний вік групи, яка п’є каву, є молодшим на п’ять років».

Головне правило: не переборщити

Важливо: позитивний ефект спостерігався лише у тих, хто пив 3-4 чашки на день.

Вживання п’яти і більше чашок на день, що перевищує максимальну добову норму, рекомендовану міжнародними органами охорони здоров’я (включно з NHS та FDA), мало протилежний ефект, призводячи до скорочення теломер і тривалості життя.

Науковці пояснюють захисний ефект антиоксидантними властивостями кави. Кава містить біоактивні сполуки, такі як хлорогенова кислота (CGA), кафестол, кахвеол та меланоїдини. Ці сполуки мають потужну антиоксидантну дію, допомагаючи знизити окислювальний стрес та запалення, які є однією з причин прискореного старіння, особливо у пацієнтів із психічними розладами.

Застереження експертів

Доктор Елізабет Акам, старший викладач біонаук Університету Лафборо, яка не брала участі в дослідженні, застерегла, що для встановлення справжнього зв’язку потрібні подальші дослідження.

Реклама

«Помітним обмеженням цього дослідження є те, що воно розглядає 'каву' як єдину речовину. Проте кава містить багато різних сполук, і ми не знаємо, які саме з них були застосовані, в яких дозах або скільки їх потрапило у кров».

Науковиця також зазначила, що дані про споживання кави були самостійно повідомлені учасниками, що може впливати на точність дослідження. Це важливо, оскільки сама по собі речовина кофеїн в деяких дослідженнях пов’язувалася зі скороченням теломерів.

Тим не менш, автори дослідження вважають, що їхні висновки можуть стати поштовхом для подальшого вивчення впливу кави на теломери і людей без психічних розладів.

Нагадаємо, нове дослідження свідчить що природний антиоксидант, який міститься у каві та рисі, може зміцнювати судини, покращувати кровообіг і навіть знижувати ризик серцевого нападу.