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- Здоров’я
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Кава стала калорійнішою на 40% — цукор тут ні до чого
Головним винуватцем того, що середня калорійність кави зросла майже на 40%, стали рослинні (немолочні) вершки, а зовсім не цукор.
Дослідники встановили, що калорійність кави зросла на 40%. Утім, не цукор приносить найбільше додаткових калорій, а рослинні вершки.
Про це пише Science Daily.
Дослідницька група проаналізувала дані восьми послідовних циклів Національного дослідження здоров’я та харчування США (NHANES) за 2003-2018 роки. Репрезентативна вибірка охоплювала 30 тисяч дорослих віком від 20 років. Кожен учасник надавав інформацію про все, що їв і пив упродовж доби.
Науковці розділили кавові напої на дві основні групи — «чисті» та з добавками:
вичайне молоко
суміш молока та вершків
молочні вершки
рослинне молоко
рослинні вершки для кави
цукор і сиропи
замінники цукру
алкоголь
какао-порошок
Хоча звичайне молоко залишалося найпоширенішою добавкою до кави, до 2018 року саме рослинні вершки стали головним джерелом додаткових калорій у напої.
У середньому рослинні вершки давали 18,5 калорії на день, тоді як цукор — 16 калорій, а звичайне молоко — 11 калорій.
«Ми з’ясували, що рослинні вершки, які додають до кави, тепер випередили і цукор, і молочні продукти за внеском у загальну калорійність кави. Рослинні вершки можуть містити багато насичених жирів, які мають високу енергетичну цінність», — сказав Йонгі Пан, провідний автор дослідження та аспірант Школи Фрідман (Бостон, США).
Раніше повідомлялося, що надмірне споживання кави може мати протилежний ефект, а саме, прискорювати серцебиття, посилювати тривожність і збудження, а також заважати засинанню. Усе це здатне негативно впливати на настрій і рівень стресу.