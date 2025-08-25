Чи можна пити каву, коли приймаєш антибіотики: вчені здивували відповіддю

Кава може знижувати ефективність антибіотиків / © pexels.com

Реклама

Нові дослідження показують, що звична ранкова кава може мати небажаний вплив на лікування антибіотиками. Вчені з різних країн дослідили, як кофеїн впливає на бактерію Escherichia coli (кишкова паличка), і з’ясували, що він може зменшувати поглинання деяких препаратів, зокрема ципрофлоксацину.

Про це пише Sciencealert.com.

У межах експерименту команда науковців проаналізувала дію 94 хімічних речовин на E. coli та звернула увагу на зміни у системах, які регулюють проникнення речовин до клітини та їхнє виведення. Приблизно третина речовин впливала на активність генів, пов’язаних із цим процесом. Проте найсильніший ефект спостерігався саме від кофеїну.

Реклама

«Ми довели, що деякі сполуки можуть тонко, але послідовно змінювати роботу генів у бактерій», — зазначає мікробіолог Вюрцбурзького університету (Німеччина) Крістоф Бінсфельд.

Ці висновки стосуються так званої низькорівневої резистентності до антибіотиків. Йдеться не про пряму стійкість, коли бактерії повністю блокують дію препарату, а про приховані механізми, що виникають унаслідок змін у роботі генів і реакції мікроорганізмів на зовнішнє середовище.

Вчені вже знають, що бактерії використовують подібні адаптивні стратегії для виживання. Та точні механізми цього явища залишаються загадкою. Зокрема, у новій роботі виявили важливу роль білка Rob, який регулює транспорт речовин у клітинах бактерій. Він був залучений приблизно в третині усіх змін, включно з тими, що викликав кофеїн.

«Кофеїн активує ланцюг подій, починаючи з регулятора генів Rob і закінчуючи перебудовою транспортних білків у E. coli. У результаті бактерії поглинають менше антибіотиків», — пояснює біоінженерка Ана Ріта Брошаду з Університету Тюбінгена.

Реклама

Разом із тим дослідники наголошують: результати були отримані у лабораторних умовах, і поки що невідомо, наскільки вони актуальні для людського організму. Також залишається відкритим питання, яку кількість кави потрібно споживати, щоб ефект був помітним на практиці.

Цікаво, що у близько спорідненої бактерії Salmonella enterica подібного впливу не зафіксували. Це означає, що реакція може бути характерною лише для окремих видів мікроорганізмів.

Подальші дослідження мають допомогти точніше зрозуміти природу низькорівневої антибіотикорезистентності. Кращі знання цього явища дозволять зробити антибіотикотерапію ефективнішою.

До слова, щоденне вживання надмірно гарячих кави або чаю може бути небезпечним. Нове дослідження Національного інституту раку США показує, що така звичка значно підвищує ризик раку стравоходу.