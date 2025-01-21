Кава знижує ризик розвитку деменції, але є умова: як її треба пити

Дослідники підтвердили, що кава справді позитивно впливає на організм людини, однак лише в тому разі, якщо її правильно пити.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що літні люди, які регулярно вживають каву, мають нижчий ризик розвитку деменції. Однак є умова.

Про це пише Science Alert.

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Зв'язок між кавою і ризиком розвитку деменції було виявлено під час вивчення медичних карт 204 847 осіб у Великій Британії у віці від 40 до 69 років на початок аналізу. Записи включали як звички споживання кави, так і діагностику випадків деменції в середньому за дев'ять років.

Результати дослідження були опубліковані в "Американському журналі клінічного харчування" і свідчать про те, що вище споживання кави з кофеїном, особливо несолодкої, пов'язане зі зниженням ризику хвороби Паркінсона та Альцгеймера, а також пов'язаної з ними деменції. Автори дослідження також зазначають, що цього зв'язку не спостерігалося для підсолодженої кави, незалежно від того, був використаний цукор або штучний підсолоджувач.

Автори дослідження розділили реципієнтів на п'ять груп залежно від споживання кави:

0-1 чашку на день;

1-2 чашки на день;

2-3 чашки на день;

понад 3 чашки на день.

Учені зазначають, що саме в останній групі було виявлено найбільшу статистичну значущість. Однак загалом, на думку авторів дослідження, ті, хто вживав каву, порівняно з тими, хто не вживав її, демонстрували на 34% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера та пов'язаних із нею захворювань; на 37% нижчий ризик хвороби Паркінсона; на 47% менш схильні до смерті від нейродегенеративного захворювання.

Автори дослідження також зазначають, що для отримання ефекту необхідно дотримуватися одного простого правила — кава не повинна бути підсолодженою. Дослідники вважають, що певні властивості кофеїну, ймовірно, можуть захистити мозок людини від недоумства. Вони також припустили, що цукор і штучні підсолоджувачі, ймовірно, можуть заважати корисним властивостям кофеїну. Однак щоб це довести, потрібні додаткові дослідження.

Зазначимо, що дані нового дослідження недостатньо повні, а тому вченим складно показати прямий причинно-наслідковий зв'язок. Автори аналізу також не беруться стверджувати, що вживання кави може запобігти розвитку деменції. Також незрозуміло, чи змінюють ранні стадії деменції вживання кави людьми, чи є третій невідомий фактор, що впливає як на споживання кави, так і на ризик деменції.

Раніше повідомлялося про те, з якого віку можна пити каву.