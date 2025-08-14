Кавова дієта: чи допоможе позбутися зайвої ваги

Кава допомагає швидко схуднути / © Pixabay

Кавова дієта — відносно новий спосіб, який вже встиг набрати популярність. Дієта полягає у вживанні декількох чашок кави на день, обмежуючи споживання калорій.

Кавову дієту ще називають дієтою телеведучих: вона бадьорить, прискорює обмін речовин, пригнічує апетит і, головне, на ній за тиждень можна втратити до 7 кг.

План кавової дієти передбачає вживання не менше 3 чашок (720 мл) кави на день.

Доктор Арно, який вважається засновником цього методу схуднення, віддає особливе значення виду кави, який ви вибираєте, і способу його приготування. Він рекомендує злегка обсмажену каву з цільних бобів, які ви повинні змолоти вдома і зварити з використанням відфільтрованої води.

На дієті ви можете пити стільки кави, скільки хочете — з кофеїном або без нього — до тих пір, поки не досягнете мінімуму в 3 чашки (720 мл). Однак, важливо уникати використання цукру або вершків.

Також рекомендує замінити одне приймання їжі в день домашнім зеленим смузі з високим вмістом клітковини. Інші страви та закуски мають бути низькокалорійними і багатими клітковиною з цільного зерна, фруктів та овочів. Варто уникати продуктів з високим ступенем обробки.

Кава містить корисні антиоксиданти і може допомогти вам схуднути, пригнічуючи апетит і покращує обмін речовин. Однак кавова дієта має кілька недоліків.

Надлишок кофеїну

Надмірне споживання кофеїну може привести до низки проблем зі здоров’ям, таких як високий кров’яний тиск.

Кавову дієту не можна назвати здоровим планом схуднення. Збільшення споживання білка і клітковини, зменшення кількості споживаного рафінованого цукру і регулярні фізичні вправи допоможуть вам скинути вагу ефективніше і безпечніше.

