Кавун чи диня: лікарі пояснили, що корисніше для здоров’я та втамування спраги

Кавун / © pexels.com

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Кавун і диня є одними з найпопулярніших літніх фруктів, які чудово освіжають у спеку та допомагають підтримувати водний баланс. Водночас експерти зазначають, що кожен із них має свої унікальні переваги для здоров’я.

Про це пише Verywell health.

Обидва фрукти майже на 90% складаються з води, тому добре зволожують організм у спекотну погоду. Водночас диня містить більше електролітів — калію, магнію та натрію, які допомагають відновлювати водно-сольовий баланс після активного потовиділення та фізичних навантажень.

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Фахівці зазначають, що диня містить майже вдвічі більше клітковини, ніж кавун. Саме тому вона краще підтримує нормальну роботу кишківника, сприяє профілактиці закрепів і довше забезпечує відчуття ситості.

Водночас кавун також позитивно впливає на травлення завдяки поліфенолам, які діють як природні пребіотики та підтримують корисну мікрофлору кишківника.

Однією з головних переваг кавуна є високий вміст лікопіну — потужного антиоксиданту, який надає м’якоті червоного кольору. Дослідження свідчать, що ця речовина може сприяти підтримці здоров’я серцево-судинної системи, допомагати контролювати рівень холестерину та захищати клітини від окисного стресу.

Диня натомість багата на бета-каротин, зеаксантин і вітамін С. Ці речовини підтримують здоров’я очей, шкіри та зміцнюють імунну систему.

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Чи варто обирати лише один фрукт

Експерти наголошують, що протиставляти кавун і диню не варто. Обидва продукти є низькокалорійними, містять багато води, вітамінів і мінералів та можуть бути частиною здорового раціону.

Кавун стане чудовим вибором для швидкого освіження та отримання антиоксидантів, а диня — для тих, хто хоче отримати більше клітковини та електролітів.

Фахівці рекомендують вживати літні фрукти у свіжому вигляді як окремий перекус або додавати їх до салатів, смузі, йогуртів чи каш. Для дорослої людини оптимальною вважається норма близько двох порцій фруктів на день у складі збалансованого харчування.

Нагадаємо, хронічне запалення може проявлятися втомою, головним болем, сплутаністю свідомості та браком енергії. Дієтологиня Коррін Тойн радить включати в раціон цілісні продукти, овочі, фрукти, горіхи, насіння, куркуму та продукти з омега-3. Також важливо зменшити споживання ультраоброблених продуктів, контролювати стрес, забезпечувати якісний сон і регулярну фізичну активність.

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