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- Здоров’я
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Кавун чи диня: лікарі пояснили, що корисніше для здоров’я та втамування спраги
Експерти пояснили, який фрукт краще підтримує водний баланс, травлення та здоров’я загалом.
Кавун і диня є одними з найпопулярніших літніх фруктів, які чудово освіжають у спеку та допомагають підтримувати водний баланс. Водночас експерти зазначають, що кожен із них має свої унікальні переваги для здоров’я.
Про це пише Verywell health.
Обидва фрукти майже на 90% складаються з води, тому добре зволожують організм у спекотну погоду. Водночас диня містить більше електролітів — калію, магнію та натрію, які допомагають відновлювати водно-сольовий баланс після активного потовиділення та фізичних навантажень.
Фахівці зазначають, що диня містить майже вдвічі більше клітковини, ніж кавун. Саме тому вона краще підтримує нормальну роботу кишківника, сприяє профілактиці закрепів і довше забезпечує відчуття ситості.
Водночас кавун також позитивно впливає на травлення завдяки поліфенолам, які діють як природні пребіотики та підтримують корисну мікрофлору кишківника.
Однією з головних переваг кавуна є високий вміст лікопіну — потужного антиоксиданту, який надає м’якоті червоного кольору. Дослідження свідчать, що ця речовина може сприяти підтримці здоров’я серцево-судинної системи, допомагати контролювати рівень холестерину та захищати клітини від окисного стресу.
Диня натомість багата на бета-каротин, зеаксантин і вітамін С. Ці речовини підтримують здоров’я очей, шкіри та зміцнюють імунну систему.
Чи варто обирати лише один фрукт
Експерти наголошують, що протиставляти кавун і диню не варто. Обидва продукти є низькокалорійними, містять багато води, вітамінів і мінералів та можуть бути частиною здорового раціону.
Кавун стане чудовим вибором для швидкого освіження та отримання антиоксидантів, а диня — для тих, хто хоче отримати більше клітковини та електролітів.
Фахівці рекомендують вживати літні фрукти у свіжому вигляді як окремий перекус або додавати їх до салатів, смузі, йогуртів чи каш. Для дорослої людини оптимальною вважається норма близько двох порцій фруктів на день у складі збалансованого харчування.
Нагадаємо, хронічне запалення може проявлятися втомою, головним болем, сплутаністю свідомості та браком енергії. Дієтологиня Коррін Тойн радить включати в раціон цілісні продукти, овочі, фрукти, горіхи, насіння, куркуму та продукти з омега-3. Також важливо зменшити споживання ультраоброблених продуктів, контролювати стрес, забезпечувати якісний сон і регулярну фізичну активність.