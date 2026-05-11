Хантавірус, грип та COVID-19: лікарка порівняла ризики зараження

Лікарка пояснила ризики хантавірусу та як від нього захиститися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Хантавірус залишається рідкісною інфекцією, а ризик зараження ним значно нижчий, ніж у випадку грипу чи COVID-19. Водночас специфічного лікування та вакцини проти нього наразі не існує, тому ключовим захистом є профілактика та гігієна.

Про це в ефірі «День.LIVE» розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко.

За її словами, хантавірус має дуже низький рівень заразності — близько 2%, тоді як у грипу або COVID-19 цей показник може сягати до 90%.

Водночас лікарка наголосила, що перебіг хвороби може бути важким.

«Якщо людина вже підчепила хантавірус та захворіла, то за статистикою летальність може сягати 40%, тому що ліків від хантавірусу не існує. Вакцину створити дуже складно, бо випадків дуже мало», — акцентувала вона.

Олещенко також пояснила, що вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження можливе лише через контакт із гризунами або їхніми виділеннями, а також через пил і поверхні, забруднені ними.

Фахівчиня підкреслила, що базові гігієнічні правила суттєво знижують ризики: потрібно мити руки, продукти та уникати контакту з місцями, де можуть бути гризуни.

Як ми повідомляли, круїзний лайнер MV Hondius в Атлантичному океані, на якому стався спалах небезпечного хантавірусу, прибув у порт на іспанському острові Тенерифе. Там розпочалася евакуація пасажирів і частини екіпажу. Люди без симптомів інфекції мали пройти тестування перед висадкою на берег. Частина люде, як передбачалося, залишиться на судні, яке вирушить до Нідерландів для подальшої дезінфекції.

