ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Хантавірус: тиха загроза, що починається не з людини, як себе вберегти

Хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією

В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією / © Associated Press

Хантавірус належить до тих інфекцій, які не потребують натовпу, аеропорту чи глобального маршруту, щоб стати смертельно небезпечними. Хантавіруси — це поширена по всьому світу група вірусів, для яких гризуни є природним резервуаром.

Про це повідомив речник Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Микола Ганіч.

Хантавіруси спричиняють два основні типи захворювань:

  • геморагічну гарячку з нирковим синдромом, поширену в Європі та Азії

  • хантавірусний легеневий синдром, характерний переважно для країн Південної Америки

«В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Водночас в українських умовах вірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу», — зазначив він.

Щоб убезпечитися від зараження, фахівець радить:

  • уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями

  • не підмітати суху підлогу в місцях, де можуть бути миші чи пацюки, аби не підіймати пил

  • проводити вологе прибирання

  • обробляти поверхні антисептиками

  • користуватися рукавичками під час прибирання

  • ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.

Спалах хантавірусу — останні новини

В сусідній з Україною Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою. Місцеві ЗМІ повідомили, що пацієнт наразі у карантині на території країни. Тож, ймовірно, хантавірус вже впритул наблизився до українського кордону.

У Мадриді суд ухвалив рішення про примусову ізоляцію пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, які могли контактувати з хантавірусною інфекцією. Обмежувальні заходи запроваджені за запитом уряду Іспанії.

Нагадаємо, масштабна медична криза розгорнулася на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини. За наявними даними, три пасажири — усі громадяни Нідерландів — померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. Ще кілька людей перебувають у важкому стані.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie