- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 2 хв
Хантавірус: тиха загроза, що починається не з людини, як себе вберегти
Хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.
Хантавірус належить до тих інфекцій, які не потребують натовпу, аеропорту чи глобального маршруту, щоб стати смертельно небезпечними. Хантавіруси — це поширена по всьому світу група вірусів, для яких гризуни є природним резервуаром.
Про це повідомив речник Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Микола Ганіч.
Хантавіруси спричиняють два основні типи захворювань:
геморагічну гарячку з нирковим синдромом, поширену в Європі та Азії
хантавірусний легеневий синдром, характерний переважно для країн Південної Америки
«В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Водночас в українських умовах вірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу», — зазначив він.
Щоб убезпечитися від зараження, фахівець радить:
уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями
не підмітати суху підлогу в місцях, де можуть бути миші чи пацюки, аби не підіймати пил
проводити вологе прибирання
обробляти поверхні антисептиками
користуватися рукавичками під час прибирання
ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями
Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.
Спалах хантавірусу — останні новини
В сусідній з Україною Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою. Місцеві ЗМІ повідомили, що пацієнт наразі у карантині на території країни. Тож, ймовірно, хантавірус вже впритул наблизився до українського кордону.
У Мадриді суд ухвалив рішення про примусову ізоляцію пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, які могли контактувати з хантавірусною інфекцією. Обмежувальні заходи запроваджені за запитом уряду Іспанії.
Нагадаємо, масштабна медична криза розгорнулася на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини. За наявними даними, три пасажири — усі громадяни Нідерландів — померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. Ще кілька людей перебувають у важкому стані.