Хірурги пришили жінці вухо до стопи: що сталося (фото)

У Китаї жінка зазнала серйозної травми вуха після жахливої аварії на заводі — лікарям довелося тимчасово пришити її відірване вухо до стопи, аби зберегти його життєздатність.

Про це повідомляє Need To Know.

Постраждала, відома під прізвищем Сунь, дістала тяжкі ушкодження, коли її волосся потрапило до робочого механізму. Унаслідок цього шкіру з голови та шиї фактично здерло, а ліве вухо було повністю відірване.

Після термінової госпіталізації медики швидко з’ясували, що звичайне пришивання неможливе — масштаби руйнувань були надто великими.

Керівник лікування, доктор Цю Шеньцян, пояснив, що кровоносні судини навколо ушкодженого вуха зазнали значних травм, а діаметр деяких із них становив лише 0,2–0,3 міліметра.

Щоб урятувати вухо, хірурги ухвалили нетипове рішення — тимчасово пришити його до правої стопи. У цій ділянці шкіра тонша, а судини підходять для того, щоб забезпечити трансплантату належний кровообіг.

Вухо на стопі / © Jam Press

Метод називається гетеротопічною трансплантацією — він відомий у мікрохірургії, але рідко використовується саме для реплантації вуха.

Упродовж декількох місяців Сунь мала оберігати пересаджений орган: носити вільне взуття та значно обмежувати фізичні навантаження, щоб не пошкодити тендітну ділянку.

Після п’яти місяців такого «паразитичного росту» хірурги лікарні Shandong Qianfoshan у місті Цзінань, Китай, нарешті змогли повернути вухо на його природне місце. За повідомленнями, коли пацієнтці зняли шви, вона не стримала сліз і подякувала медичній команді за кропітку та складну роботу.

