Хлоргексидин може шкодити серцю: вчені попередили про ризики антисептика

Хлоргексидин — один з кращих антисептиків під час порізів та ран, адже він не завдає болю та не роз’їдає рану ще більше. Цим засобом користуються багато мам із дітьми та люди, яким неприємний біль від інших видів знезаражувальних засобів. Однак науковці повідомили, що хлоргексидин може бути небезпечним.

Зокрема, цей засіб може викликати ризики кров’яного тиску та серцевих захворювань. Що ще вдалося дізнатися науковцям і чи можна використовувати хлоргексидин? Про це розповіли Mirror.

Хлоргексидин: для кого він небезпечний

Усе почалося з дослідження ополіскувачів для рота. У відео, що ширяться в соціальних мережах, стверджують, що ополіскувачі можуть підвищувати ризик високого кров’яного тиску та серцевих захворювань, адже нібито вимивають корисні бактерії. Однак все набагато складніше.

У роті людини містяться різноманітні бактерії, які допомагають запобігати захворюванням, підтримувати нормальне функціонування організму та покращувати здоров’я. Дослідниця з Університету Ексетера Джоанна Л’Ерьо поділилася, що одна з найважливіших ролей бактерій у роті — це перетворення нітратів з їжі на нітрити.

Коли ми ковтаємо нітрити, організм перетворює їх на оксид азоту. Це приклад того, як бактерії сприяють підтримці здоров’я. Оксид азоту впливає на регуляцію кров’яного тиску та підтримку функцій мозку та м’язів.

У багатьох ополіскувачах для рота міститься хлоргексидин. Також він часто є в антисептиках для обличчя та шкіри, медичних та хірургічних засобах, спреях для горла, стоматологічних гелях та мазях, у деяких засобах інтимної гігієни та косметиці.

Дослідники виявили, як хлоргексидин може впливати на кров’яний тиск та захворювання серцево-судинної системи.

«Кілька невеликих досліджень фактично виявили, що використання ополіскувача для рота (з хлоргексидином — ред.) може змінити баланс бактерій у роті. Це може зменшити здатність бактерій перетворювати нітрати з овочів на нітрити, які потрібні організму для вироблення оксиду азоту», — поділилася Джоанна Л’Ерьо.

Це означає, що коли хлоргексидин чи засоби, що його містять, потрапляють до організму, бактерії втрачають здатність перетворювати шкідливі речовини на корисні. Як наслідок, зменшується вироблення оксиду азоту в організмі, що каталізує можливий розвиток серцево-судинних хвороб та може підвищувати артеріальний тиск.

Дослідники нагадали, що постійно використовувати хлоргексидин для полоскання горла чи зубів, не можна. Адже це сильний антисептичний засіб, який рекомендується лише для короткочасного використання.

Як використовувати хлоргексидин без шкоди для здоров’я

Аби ліки та антисептичні засоби не шкодили здоров’ю, потрібно правильно їх використовувати — обов’язково за призначенням лікаря.

У побуті краще також обмежити використання хлоргексидину там, де це необов’язково. Наприклад, не полоскати цим засобом рот, зуби чи горло.

У жодному разі не ковтайте хлоргексидин. Не крапайте його в очі, ніс або вуха. Також не змішуйте з іншими антисептиками.

Використовуйте хлоргексидин лише для обробки шкіри перед ін’єкціями, дезінфекції ран. Використовувати цей засіб для полоскання рота можна дуже короткий період і лише за призначенням стоматолога чи іншого спеціаліста.