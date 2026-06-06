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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Хочете відростити волосся: доповніть свій раціон цими продуктами — і процес піде швидше

Зміни в густоті, силі чи зовнішньому вигляді волосся можуть свідчити про нестачу важливих поживних речовин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Щоб відростити волосся швидше, варто частіше їсти певні продукти

Щоб відростити волосся швидше, варто частіше їсти певні продукти

З віком волосся стає тоншим, ламким і втрачає природний блиск. Однією з головних причин цього є зміни в гормональному балансі. Однак правильне харчування може допомогти уповільнити ці процеси та підтримати здоров’я волосся.

Про це пише vogue.com.

Продукти для здорового волосся

Жирна риба

Лосось, тунець і сардини, особливо багаті на омега-3 жири, вітамін D, B12 і білок. Інша жирна риба, така як скумбрія, анчоуси та оселедець, також багата на ці поживні речовини.

Червоне м’ясо

У ньому багато заліза, яке необхідне для здоров’я волосся. За нестачі гемоглобіну корені волосся гірше забезпечуються поживними речовинами і киснем, а це означає, що пасма ростуть повільніше.

Полуниця

Відомо, що вітаміну С у ній більше, ніж у лимоні. Саме ця речовина допомагає організму виробляти колаген, від якого залежить здоров’я шкіри і волосся.

Яйця

Це одне з найбільш біодоступних та недорогих джерел білка, вони містять білок, фолат, вітамін D та B12, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої страви. Яйця забезпечують організм залізом, і їх також можна поєднувати з продуктами, багатими на вітамін С, такими як апельсиновий сік або помідори, для покращення засвоєння. Білок і залізо особливо важливі, оскільки ріст волосся вимагає достатнього споживання білка та доставки кисню до волосяного фолікула. Білок постачає амінокислоти, необхідні для вироблення кератину.

Горіхи та насіння

Вони разом з оливковою олією та авокадо, також є корисними джерелами омега-3 жирних кислот — корисних жирів, які можуть допомогти підтримувати здоров’я шкіри голови та волосся. Гарбузове насіння та чіа особливо потужні з точки зору вмісту омега-3 жирних кислот, а також містять цинк, вітаміни групи В та залізо.

Молочні продукти

Молоко містить казеїн та сироваткові білки, а також мінерали, що сприяють росту волосся, включаючи кальцій, магній та калій, які допомагають зміцнити кератин, стимулюють ріст волосяних фолікулів та покращують кровообіг. Збагачені молочні продукти, а також жирна риба та вплив сонячного світла забезпечують організм вітаміном D. Вітамін D має вирішальне значення для здоров’я волосся, допомагаючи розпочати та підтримувати фазу росту.

Раніше ми писали про те, чому волосся стає із віком тоншим і рідшим. Чи можна з цим щось зробити — читайте у новині.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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