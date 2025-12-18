Яйця багаті на поживні речовини / © Pixabay

Курячі яйця, зварені некруто або підсмажені на сковороді, не становлять загрози для здоров’я. Улюблений сніданок безлічі людей на планеті не підіймає рівень холестерину.

Результати дослідження було опубліковано в журналі The American Journal of Clinical Nutrition.

Справа в тому, що донедавна яйця вважали причиною високого холестерину. Тепер же нове дослідження надало переконливі докази того, що справжню проблему для здоров’я серця становить не харчовий холестерин у яйцях, а насичені жири в інших продуктах.

«Яйця давно і несправедливо дискредитовані застарілими дієтичними рекомендаціями. Вони унікальні: так, у них багато холестерину, але мало насичених жирів. Однак саме рівень холестерину часто змушує людей сумніватися в їхньому місці в здоровому харчуванні», — сказав професор Джон Баклі з Університету Південної Австралії.

За його даними, у проведеному дослідженні команда розділила вплив холестерину та насичених жирів. Виявилося, що високий вміст холестерину в яйцях, у разі вживання малому вживанні насичених жирів, не підвищує рівень поганого холестерину.

Як повідомляє британська Національна служба охорони здоров’я, «яйця справді містять певну кількість холестерину. Та попри це, насичені жири, які ми споживаємо з їжею, значно більше впливають на рівень холестерину в крові, ніж той холестерин, що міститься в яйцях». Простіше кажучи, холестеринова проблема криється не в яйцях, а в насичених жирах. Тож тут має значення спосіб їх приготування.

