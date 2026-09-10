Холодні руки та ноги можуть попереджати про проблеми зі здоров’ям: на що звернути увагу

Чому постійно мерзнуть руки та ноги: коли варто звернутися до лікаря / © Pexels

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Якщо руки та ноги залишаються холодними навіть у теплому приміщенні, причина може бути не лише в температурі повітря. Постійно холодні кінцівки іноді можуть бути симптомом анемії, порушень роботи щитовидної залози, проблем із кровообігом або синдрому Рейно.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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У холодну погоду мерзнути руками та ногами цілком природно. Організм намагається зберегти тепло для життєво важливих органів, тому дрібні судини в кінцівках звужуються, а приплив крові до шкіри зменшується. Саме тому пальці першими реагують на низьку температуру.

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Однак звернути увагу на цей симптом варто, якщо руки чи ноги регулярно залишаються холодними навіть у теплі. Особливо насторожити мають супутні оніміння, поколювання, біль, слабкість, набряк або зміна кольору шкіри.

Холодні руки та ноги можуть вказувати на анемію

Однією з можливих причин є анемія — стан, за якого організму бракує здорових еритроцитів для повноцінного постачання тканин киснем. Крім холодних кінцівок, людина може відчувати втому, слабкість, запаморочення, задишку та головний біль. Також можлива блідість шкіри та прискорене чи нерегулярне серцебиття.

У разі залізодефіцитної анемії можуть з’являтися ламкість нігтів, біль у язиці, синдром неспокійних ніг та незвична тяга до неїстівних речовин, зокрема льоду, землі або глини.

Водночас самостійно приймати препарати заліза через холодні руки чи ноги не варто. Анемія має різні причини, а надлишок заліза також може зашкодити. З’ясувати причину симптомів допомагають обстеження та лабораторні аналізи.

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Причиною може бути щитовидна залоза

Підвищена чутливість до холоду також може виникати за гіпотиреозу, коли щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів. Через уповільнення обміну речовин людина може мерзнути значно сильніше, ніж раніше.

Серед інших можливих проявів гіпотиреозу — втома, сухість шкіри, збільшення ваги, закрепи, випадіння волосся та порушення менструального циклу. Водночас лише холодних рук чи ніг недостатньо, щоб говорити про захворювання щитовидної залози.

Зміна кольору пальців може бути ознакою синдрому Рейно

Характерною причиною холодних кінцівок є синдром Рейно. За такого стану дрібні судини надмірно звужуються у відповідь на холод або емоційний стрес, через що тимчасово погіршується кровопостачання пальців.

Під час нападу пальці можуть спочатку побіліти, а потім набути синюватого відтінку, стати холодними та онімілими. Після відновлення кровотоку можливі поколювання, пульсація, біль і набряк.

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Спровокувати напад здатен не лише мороз. Іноді достатньо кондиціонованого приміщення, контакту з холодною водою чи продуктами з морозильної камери або сильного стресу.

Проблема може бути у кровообігу або нервах

Холодні ноги також можуть бути пов’язані з порушенням кровообігу. Наприклад, за захворювань периферичних артерій приплив крові до ніг і стоп може погіршуватися. Особливої уваги потребують випадки, коли холод супроводжується болем, онімінням, зміною кольору шкіри або появою ран, які довго не загоюються.

Інша можлива причина — пошкодження периферичних нервів. Таке трапляється, зокрема, за діабету. У цьому разі ноги можуть здаватися холодними, хоча температура шкіри насправді залишається нормальною. Периферична нейропатія також може бути пов’язана з травмами, дефіцитом вітамінів, деякими аутоімунними захворюваннями, гіпотиреозом або прийманням певних ліків.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо кінцівки мерзнуть лише на холоді та швидко зігріваються у теплому приміщенні, це зазвичай є нормальною реакцією організму. Інша ситуація — коли симптом з’явився нещодавно, став постійним або виникає навіть за комфортної температури.

Звернутися до лікаря варто, якщо холодні руки чи ноги супроводжуються онімінням, поколюванням, болем, слабкістю, зміною кольору шкіри, вираженою втомою, блідістю, запамороченням, задишкою або помітними змінами ваги.

Саме по собі відчуття холоду не дозволяє встановити причину. Важливо враховувати, коли виникає симптом, чи справді шкіра холодна на дотик, чи змінюється її колір і які ще скарги з’являються одночасно.

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