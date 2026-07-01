Біль у тілі / © Unsplash

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У Великій Британії звичайне намагання розслабити м’язи обличчя ледь не коштувало зору молодому пацієнту. Популярний у побуті ручний масажний пістолет став причиною важкої офтальмологічної травми, яку раніше фіксували лише після масштабних автомобільних аварій або сильних прямих ударів.

Про це пише Live Science

До офтальмологічної клініки звернувся 20-річний чоловік зі скаргами на дивні симптоми у правому оці. Протягом шести днів він помічав так звані «плаваючі помутніння» — дрібні темні цятки, які супроводжувалися короткими спалахами світла. При цьому, пацієнт не мав хронічних хвороб, не вживав наркотиків і ніколи раніше не отримував травм органів зору. Єдиною його особливістю була легка короткозорість, через яку він носив окуляри.

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Під час первинного огляду лікарі зафіксували стовідсотковий зір на обох очах, а внутрішньоочний тиск залишався в межах норми. Проте детальніше дослідження задньої частини ока виявило катастрофічні внутрішні ушкодження, які загрожували повною та незворотною сліпотою.

Що виявили медики

У правому оці пацієнта виявили численні розриви, синці та діаліз сітківки. Діаліз є вкрай небезпечним станом, за якого оболонка починає відшаровуватися від свого зовнішнього краю. Без термінового хірургічного втручання цей процес призводить до повної втрати зору. Ліве око також зазнало ушкоджень: лікарі діагностували масивні крововиливи та шість невеликих підковоподібних розривів.

Характер травм вказував на потужний механічний вплив високої енергії. Оскільки пацієнт заперечував участь у бійках чи ДТП, медикам довелося детально розпитати його про побутові звички. Чоловік неохоче зізнався, що протягом останніх трьох місяців щотижня використовував масажний пістолет безпосередньо на ділянці навколо очей, намагаючись подолати почуття втоми після робочого дня.

Чому масажні пістолети небезпечні для обличчя

Перкусійні масажери працюють за принципом подачі швидких високочастотних імпульсів тиску. Вони розроблені винятково для великих груп м’язів і зняття глибокого м’язового напруження. Застосування таких девайсів на делікатних зонах є критичною помилкою.

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Офтальмологи припускають, що кожен імпульс масажного пістолета короткочасно деформував форму ока пацієнта. Регулярне та тривале повторення цього процесу створило критичне перенапруження сітківки, що призвело до її розриву. Прикметно, що пошкодження виникли у верхній частині ока — це підтверджує теорію про постійний тиск пристрою вперед, а не стандартний бічний удар, який зазвичай фіксують спортсмени.

Цьому чоловікові пощастило: він вчасно звернувся по медичну допомогу. Лікарі провели екстрену лазерну терапію обох очей. Через шість місяців моніторингу стан пацієнта стабілізувався, а загроза катаракти минула.

Цей прецедент є першим у світовій медичній практиці, коли використання масажера призвело саме до діалізу сітківки. Раніше фіксувалися поодинокі випадки вивиху кришталика, розвитку глаукоми або травматичної катаракти у людей, які масували цими пристроями скроні та обличчя.

Нагадаємо, очі можуть містити важливі підказки про ризик розвитку хвороби Альцгеймера ще до появи перших симптомів. Науковці виявили зв’язок між певними змінами у сітківці ока та факторами, що підвищують імовірність цього захворювання. Фотографії сітківки можуть допомагати виявляти людей із групи ризику завдяки машинному навчанню та аналізу судин, зорового нерва та інших ознак.

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