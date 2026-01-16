Фото ілюстративне / © www.materlife.ru

Реклама

Неоплачені рахунки та конфлікти з керівництвом на роботі можуть завдавати школи не лише вашому гаманцю, але й травленню. Дієтологи попереджають — щоденний стрес здатен серйозно порушити роботу кишечника, провокуючи хронічні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише The Mirror.

Консультантка з питань харчування та освіти Кім Плаза наголошує, що стрес може порушити природний баланс кишечника, що часто призводить до дискомфорту.

Реклама

Коли ми нервуємо, в організмі росте рівень кортизолу — гормону стресу. Він «проганяє» корисні бактерії з нашого кишечника. Через це організму стає важче перетравлювати їжу та виробляти вітаміни (наприклад, вітамін B), які відповідають за наш гарний настрій.

«Нестача сну, фінансовий тиск та обмеження в часі впливають не лише на наш настрій. Вони можуть порушити делікатний баланс мікробів, які підтримують травлення, імунітет і навіть психічне благополуччя, що може вплинути на нашу здатність перетравлювати їжу та виробляти вітаміни, що підтримують настрій, такі як вітаміни групи В», — пояснила Кім.

До того ж через стрес нас часто «тягне» на шкідливу їжу, що лише погіршує ситуацію: з’являється здуття, гази та дискомфорт. В такому випадку дієтологиня радить прислухатися до свого стану та «підгодовувати» корисні мікроби здоровими продуктами.

Вона застерігає, що однією з найпоширеніших помилок є дотримання екстремальних дієт, які часто не приносять особливої ​​користі для здоров’я травної системи.

Реклама

«Невеликі, послідовні зміни, такі як звернення уваги на те, як ми себе почуваємо, пріоритет відпочинку та включення продуктів, що живлять кишечник, таких як кефір, можуть суттєво допомогти нашому організму краще справлятися зі стресом», — наголосила Кім.

Раніше науковці виявили прямий зв’язок між нерегулярним сном та ризиком виникнення низки хвороб, серед яких:

серцево-судинні захворювання,

ожиріння,

розлади психічного здоров’я;

розвиток деменції.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.