Худнемо до літа: як позбутися жиру на боках

Жир на животі та боках може стати справжньою проблемою, якої важко позбутися незалежно від того, скільки ви займаєтеся спортом. Часто річ не лише у тренуваннях, а й у тому, що ви їсте.

Про це пише She Finds.

Вживайте більше білка

Білок має вищий термічний ефект порівняно з жирами й вуглеводами, що означає, що ваш організм спалює більше калорій, перетравлюючи білок. Це може допомогти збільшити загальну витрату калорій і підтримати втрату жиру. Білок допомагає вам почуватися ситими довше, знижуючи ймовірність переїдання і перекусів нездоровою їжею. Це може допомогти контролювати загальне споживання калорій, що має вирішальне значення для спалювання жиру на животі.

Зменште споживання цукру

Рафінований цукор та оброблені продукти часто калорійні, але бідні на поживні речовини. Високе споживання рафінованого цукру може спричинити стрибки й падіння рівня цукру в крові, що призводить до посилення голоду та потягу до їжі.

Їжте більше клітковини

Клітковина вбирає воду і розширюється у шлунку, допомагаючи вам почуватися ситими довше. Вона також уповільнює всмоктування цукру в кров, що допомагає підтримувати його незмінний рівень. Стабільний рівень цукру може запобігти стрибкам інсуліну, зменшуючи накопичення жиру в ділянці живота.

До продуктів, багатих на клітковину, належать яблука, ягоди, броколі, морква, брюссельська капуста, овес, кіноа, насіння чіа та льону.

