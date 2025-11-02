ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров'я
Хурма і шарон: у чому відмінність і що корисніше

Різниця між ними невелика, адже шарон і хурма мають помаранчевий колір через каротиноїди. До того ж це чудове джерело клітковини.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Назва цього тропічного фрукта перекладається як «їжа богів»

Назва цього тропічного фрукта перекладається як «їжа богів» / © Pixabay

Осінь — це сезон хурми. Головна цінність хурми полягає в тому, що вона максимально корисна в холодну пору року, коли більшість ягід і фруктів або відійшли, або вирощені в тепличних умовах не мають реальної користі. Для людей, у яких проблеми з щитовидною залозою, хурма просто незамінна. Лікарі рекомендують її при серцево-судинних і шлункових захворюваннях, анемії, захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів.

Один із найпопулярніших в Україні видів хурми — це шарон.

Хурма і шарон: у чому відмінність

Інший смак

Класична хурма має терпкий смак, в той час як шарон не має такої терпкості. Шарон проходить процес, який називається пакуванням у модифікованій атмосфері (MAP), що робить їх зовсім іншими на смак, ніж хурма. Процес усуває терпкість фруктів, піддаючи їх впливу середовища з низьким вмістом кисню та високим вмістом вуглекислого газу. Процес також сприяє природному дозріванню, роблячи їх готовими до вживання в той момент, коли ви їх купуєте. Таким чином, фрукти сорту Шарон матимуть насичений солодкий смак незалежно від того, чи вони тверді, чи повністю дозріли.

Різна форма

Порівняно з хурмою, плоди шарон мають більш круглу та приземкувату форму, майже як помідор, який злегка сплющили. Плоди шарона невеликі за розміром, в середньому від 5 до 8 сантиметрів у діаметрі, і мають пухкий, сплюснутий вигляд з плоскою верхньою та нижньою частиною та вигнутим округлим центром. Шкірка гладка, воскоподібна, тонка, блискуча та натягнута, покрита крихкою паперовою чашечкою від зеленого до темно-коричневого кольору. Шкіра також демонструє яскраві відтінки від помаранчевого до темно-помаранчевого з відтінками червоного.

Раніше лікар пояснив, чому взимку так важливо їсти хурму. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
