Тест виявляє структурний білок / © iStock

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Аналіз крові, який вимірює рівень одного білка, може дозволити передбачити ризик розвитку когнітивного зниження, який повʼязаний з хворобою Альцгеймера.

Про це йдеться у нових дослідженнях, передає earth.com.

Учені додали, що сам по собі цей біомаркер не може повністю передбачити майбутній ризик для конкретної особи, адже вік, генетика, функція нирок, ожиріння, расове та етнічне походження можуть впливати на рівні біомаркерів та ризик деменції.

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За їхніми словами, для уточнення довгострокових оцінок ризику потрібні різні групи учасників досліджень та триваліші періоди спостереження.

До цього часу найбільш раннім методом діагностики вважалася позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), яка фіксує накопичення амілоїду в мозку за 10−20 років до початку когнітивних порушень. Проте нове дослідження доводить: зміни рівня pTau217 у крові стають помітними ще за кілька років.

Раніше експерти назвати три приховані ознаки деменції, які часто ігнорують. Більше про це читайте у новині.

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