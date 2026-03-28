Кімчі, комбуча та смузі можуть шкодити серцю: що кажуть експерти

Комбуча

Британський фонд серця (BHF) закликав споживачів уважніше ставитися до складу популярних продуктів, які вважаються корисними для кишківника. Йдеться, зокрема, про кімчі, комбучу, фруктові смузі та йогурти з добавками.

Про це повідомило видання Mirror.

У BHF наголошують: такі продукти справді можуть підтримувати здоровий мікробіом, однак іноді містять надлишок солі або цукру, що може негативно впливати на серцево-судинну систему.

Ферментовані продукти, як-от кімчі чи квашена капуста, часто готують із великою кількістю солі. За регулярного або надмірного вживання це може сприяти підвищенню артеріального тиску. Експерти радять обирати варіанти з меншим вмістом солі та контролювати порції.

Окремо фахівці звернули увагу на комбучу. Хоча вона може бути альтернативою солодким газованим напоям, деякі комерційні напої містять доданий цукор.

Також зазначається, що ароматизовані йогурти та готові суміші для смузі нерідко містять значну кількість цукру. Це може спричиняти різке підвищення рівня глюкози в крові. Надмірне споживання цукру, за даними організації, пов’язане зі збільшенням маси тіла, що підвищує ризик інфаркту та інсульту.

Водночас у BHF підкреслюють: ці продукти не є шкідливими, якщо вживати їх у помірних кількостях. Керівниця відділу харчування організації Трейсі Паркер наголосила, що важливо перевіряти етикетки та контролювати рівень солі й цукру, щоб користь для організму не нівелювалася потенційними ризиками.

