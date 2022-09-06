Кишківник сформувався ззовні: у Києві вп'яте прооперували двомісячну дівчинку

Після реконструкції в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології відкрилася реанімація. Це абсолютно новий рівень допомоги хворим немовлятам. Обладнали все благодійники за 20 млн грн. Нова реанімація зможе запобігти ускладненням у дітей із найсерйознішими вадами, а отже, збільшити їхні шанси на одужання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Двомісячна Соломія - перша пацієнтка оновленої реанімації. Вона народилася з надскладною патологією: її кишківник сформувався не в середині черевної порожнини, а ззовні - в утробі матері. Першу операцію малечі зробили в перші хвилини після кесаревого розтину", - розповіла кореспондентка.

Дівчина народилася на 35 тижні з вагою кіло 700.

Загалом Соломія перенесла вже п'ять операцій. Для неї, як і для кожної новонародженої дитини, критично важливо не підхопити лікарняної інфекції. В Інститут педіатрії, акушерства і гінекології потрапляють найтяжчі діти зі всієї України.

"Це абсолютно новий рівень критичним новонародженим за світовими стандартами. Довкола дівчинки - стерильне повітря. За це відповідає спеціальна система вентиляції в реанімації. Її розробили в Німеччині саме для цього приміщення", - додає журналістка ТСН.

Цей стандарт застосовується в сучасних реанімаціях, аби пацієнти уникали ускладнень, що на пряму впливає на швидкість одужання.

Дизайн та ергономіку відділення розробило нідерландське архітектурне бюро. Тут продуманий кожен метр площі. Лікарі і медсестри лише опановують новИй для себе простір.

Війна загальмувала реконструкцію, але лише на місяць. У квітні роботи відновилися. Благодійники вирішили, що війна не привід зупинятися, натомість час для локальних перемог. Загалом переобладнання реанімації коштувало 20 млн грн.

Сама реанімація може працювати повністю автономно за форс-мажорних обставин і воєнного часу , і складної зими, що на нас чекає.

Відділення інтенсивної терапії збільшили з 6 до 9 ліжок, аби діти менше стояли в черзі на планові операції. Цей благодійний проєкт у розпал війни, кажуть лікарі, їх окриляє. Вони сподіваються , що далі вже держава зможе продовжити реконструкцію інституту педіатрії, акушерства та гінекології, аби за порогом реанімації не було машини часу, коли з сьогодення потрапляєш у сімдесяті рокИ минулого сторіччя.

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