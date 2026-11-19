6 фруктів із кальцієм, які корисні для міцності кісток / © Pixabay

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Для підтримання міцності кісток організму потрібен кальцій, який можна отримувати не лише з молочних продуктів. Деякі фрукти також містять цей мінерал, а разом із ним — вітаміни та інші речовини, важливі для кісткової тканини.

Про це повідомляє Verywell Health.

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Попри те, що фрукти зазвичай поступаються молочним продуктам за кількістю кальцію, деякі з них можуть стати додатковим джерелом цього мінералу. Добова норма кальцію, яку використовують для оцінювання поживної цінності продуктів, становить 1300 мг.

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У яких фруктах найбільше кальцію

Сушений інжир

Серед перелічених фруктів найбільше кальцію містить сушений інжир. Порція вагою 75 г, що приблизно дорівнює половині склянки, забезпечує організм 120 мг цього мінералу. Це близько 9% добової норми.

Під час висушування інжир втрачає воду, тому концентрація мінералів у ньому зростає. Окрім кальцію, він містить магній, необхідний для формування кісткової тканини, та калій. Останній пов’язують із вищою мінеральною щільністю кісток і меншим ризиком остеопорозу в жінок.

Опунція

Плоди кактуса опунції також вирізняються вмістом кальцію серед свіжих фруктів. У 149 г цього продукту міститься 83 мг мінералу, що відповідає приблизно 6% добової норми.

Науковці досліджували вплив їстівних частин цієї рослини на стан кісток. Експерименти на щурах засвідчили, що кальцій у поєднанні з розчинною клітковиною кактуса може покращувати структуру та щільність кісткової тканини, а також підвищувати її стійкість до переломів. Чи спостерігається подібний ефект у людей, поки невідомо.

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Апельсини

Один апельсин вагою близько 140 г містить приблизно 60 мг кальцію. Це майже 5% добової потреби.

Водночас особливу роль у підтриманні здоров’я кісток відіграє вітамін С, якого в такому плоді міститься близько 92% добової норми.

Цей вітамін потрібен організму для вироблення колагену — білка, що формує каркас кісток і забезпечує їхню гнучкість. Кальцій, своєю чергою, надає кістковій тканині міцності.

Шовковиця

У 140 г шовковиці міститься приблизно 55 мг кальцію. Крім цього мінералу, ягоди забезпечують організм магнієм і вітаміном С.

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Увагу дослідників також привернули поліфеноли, які містяться в екстракті шовковиці. Під час лабораторних експериментів і досліджень на тваринах ці сполуки продемонстрували здатність сприяти формуванню кісткової тканини та стримувати її руйнування.

Зокрема, у мишей із віковою втратою кісткової маси після застосування екстракту спостерігали покращення щільності кісток. Однак досліджень, які підтверджують такий вплив на організм людини, поки недостатньо.

Ківі

Порція з двох ківі загальною вагою 150 г забезпечує приблизно 52 мг кальцію. Проте цінність цих фруктів для кісткової тканини пов’язана також із наявністю вітамінів С і К.

Під час невеликого дослідження за участю жінок у постменопаузі вчені зафіксували зміни показників здоров’я кісток після вживання зелених ківі разом із добавками ізофлавонів.

Водночас ці результати не доводять, що самі ківі здатні запобігати втраті кісткової маси. Для таких висновків необхідні додаткові дослідження.

Ожина

Ще одним фруктом, який може доповнити раціон кальцієм, є ожина. У 150 г свіжих або заморожених ягід без додавання цукру міститься приблизно 44 мг цього мінералу.

Ожина також містить калій, фосфор та вітаміни С і К. Перший із цих вітамінів необхідний для утворення колагену, тоді як другий бере участь в активації остеокальцину — білка, залученого до обміну речовин у кістковій тканині.

Чи достатньо їсти фрукти, щоб підтримувати міцність кісток

Кількість кальцію у фруктах може відрізнятися залежно від сорту та розміру порції. Крім того, на засвоєння мінералу впливають інші речовини, присутні в продукті.

Наразі науковці мають обмежену кількість даних про те, скільки саме кальцію організм засвоює зі свіжих фруктів.

Водночас дослідники вивчають можливий вплив рослинної їжі на процеси, пов’язані зі станом кісткової тканини. Наприклад, під час одного клінічного дослідження збільшення кількості овочів у раціоні супроводжувалося зниженням кислотності сечі та показника руйнування кісток. Однак аналогічного ефекту від споживання фруктів поки не доведено.

Окрему увагу приділяють пребіотичним волокнам, зокрема інуліну та фруктоолігосахаридам. Попередні наукові дані свідчать, що ці речовини можуть сприяти засвоєнню кальцію завдяки підтриманню корисних бактерій у кишківнику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вівсянка містить клітковину, яка допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Однак дієтологи назвали ще два продукти, які можуть зробити такий сніданок кориснішим для серця.

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