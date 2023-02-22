Де кияни безкоштовно можуть замінити кришталики ока: список клінік

Катаракта, зазвичай, - це хвороба людей старшого віку. Щоб зберегти зір єдиний шанс для них найчастіше — це зробити операцію із заміни кришталика. Але не всі мають фінансові можливості прооперуватися у приватних закладах.

В Департаменті охорони здоров'я повідомляють, що такі операції кияни можуть зробити безкоштовно у визначених медичних закладах столиці. За інформацією директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, зробити такі операції можна в одній із шести клінік.

Для проведення операції потрібно лише мати медичний висновок щодо необхідності операції та направлення лікаря. «І операція, і необхідні для неї витратні матеріали будуть для вас безоплатними...Тож якщо хтось, навіть лікар консультативно-діагностичного центру, радить звертатися у приватні клініки, ви маєте знати, що існує безкоштовна альтернатива», — наголосила Валентина Гінзбург.

Лікарні, де безкоштовно виконують операції по заміні кришталика.

Лікарні, де безплатно оперують

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