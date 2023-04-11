Ви не повинні за це платити: яка медична допомога безкоштовна для киян

Мешканцям столиці нагадали. що вони можуть отримувати меддопомогу безкоштовно та порадили скаржитись на тих, хто вимагає гроші

Киянам нагадали за що не потрібно платити у лікарнях

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург нагадала, що кияни не повинні сплачувати лікарям за медичні послуги та ліки, що покриваються за Програмою медичних гарантій або надаються в рамках міських цільових програм. "Людина має отримувати весь обсяг гарантованої медичної допомоги на безоплатній основі".

У Департамент охорони здоров’я КМДА часто скаржаться кияни на те, що у міських лікарнях доводиться платити навіть за найпростіші процедури, таблетки, уколи, діагностику. «Ми реагуємо на кожну скаргу, але, на жаль, вони продовжують надходити. Вочевидь, неможливо проконтролювати дії кожного медика. Як неможливо і гарантувати, що навіть найжорсткіший контроль та покарання за порушення гарантуватимуть відсутність прикрих випадків у майбутньому", — наголосила Валентина Гінзбург.

Багато порушень, про які йдеться фіксуються насамперед в консультативно-діагностичних центрах.

Кияни мають знати, що за направленням, виписаним терапевтом, сімейним лікарем або вузьким спеціалістом, можна у КДЦ та будь-якому іншому муніципальному медзакладі, що має договір із НСЗУ на надання необхідної послуги на безоплатній основі здати аналізи, зробити МРТ, КТ, УЗД, мамографію, денситометрію та низку інших обстежень. Безплатним для киян є ендопротезування, заміна кришталика, кохлеарна імплантація.

Хірургічні операції та всі супутні медичні послуги також покриваються коштом програми медичних гарантій. Щодо ургентної допомоги її пацієнту в невідкладному стані безкоштовно нададуть без направлення лікаря. Коли йдеться про планові операції, необхідно розуміти, на яку саму безоплатну меддопомогу можна розраховувати. Безоплатна планова хірургічна допомога надається винятково за направленням лікаря (сімейного, терапевта, педіатра) або лікуючого вузького спеціаліста. З направленням людина може звернутися в будь-який заклад, що має договір із НСЗУ на пакети «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» або «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Усі, визначені лікарем передопераційні обстеження мають виконувати безкоштовно, так само безкоштовними є анестезія і, власне, оперативне втручання. А також, у разі необхідності, – інтенсивна терапія і післяопераційний догляд та допомога, яких потребує пацієнт.

Директорка Департаменту охорони здоров’я порадила мешканцям столиці не платити за меддопомогу, яка має надаватися безкоштовно та скаржитися на вимагачів у Департамент та Нацслужбу здоров’я України.

Що робити, якщо у лікарні відмовляються надати медичні послуги безкоштовно

Заклади мають оприлюднювати перелік послуг, що входять до Програми медичних гарантій і до міських цільових програм «Здоров’я киян», «Громадське здоров’я» на своїх сайтах та інформаційних стендах.

У випадку, якщо в закладі охорони здоров’я відмовляють у безкоштовних обстеженнях, лікуванні або операції, необхідно звернутись за роз’ясненням до керівника.

Якщо керівник не надав відповідей або не вирішив питання, потрібно звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я України за безоплатним номером 16-77, або подати скаргу через електронну форму на сайті та додатково на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я — 278-41-91.

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