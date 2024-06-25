Клініка пластичної хірургії «Fido» проінформувала, що всі пацієнти отримують від виробника імплантів довічну гарантію

Збільшення грудей імплантами — це доступна процедура, яку сьогодні може собі дозволити кожна жінка. Проте більшість красунь відмовляють собі у вдосконаленні свого тіла через сумніви у якості послуг та перед страхом того, що імпланти можуть колись зіпсуватись та розірватись.

Але власники клініки пластичної хірургії «Fido» Федорук Володимир Ілліч та його син Павло Володимирович спираючись на свій багаторічний досвід заявили, що у своїй клініці використовують ті бренди ендопротезів, які надають пожиттєву гарантію на свою продукцію. Вони проінформували, що на застосовані ними імпланти під час проведення операції з збільшення грудей, надається пожиттєва гарантія від виробника. Кожен ендопротез має власний паспорт, де зазначається вся інформація про нього та безстроковий термін застосування.

Пластика грудей імплантами з паспортом якості

Пластичні хірурги зазвичай самі обирають матеріали для операцій, і вибір може бути зумовлений різними причинами. Однак, коли справа стосується подальшого здоров'я, жінкам потрібна операція зі збільшення грудей імплантами лише від професійних хірургів, які можуть гарантувати безпечне проведення втручання та звести до мінімуму всі ризики. Тому клініка пластичної хірургії “Fido” ще на початку своєї діяльності обрала концепцію, яка ґрунтується на ретельному виборі постачальників імплантатів.

Пластичні хірурги Федорук В.І. та Федорук П.В. проводять операцію зі збільшення грудей за допомогою імплантів від таких відомих компаній, як Polytech та Silimed (Німеччина). У разі виникнення будь-якого дефекту (розрив або зміщення імпланта), можна звернутись до виробника із запитом на компенсацію щодо отримання нового ендопротезу.

Як перевірити інформацію про безпечність імплантів для збільшення грудей?

Почніть з вивчення популярних брендів. Наприклад, визнання продукції бренду Polytech більш чим 80% фахівців та пацієнтів по всьому світу є вагомою заявкою на довіру. Це обумовлено наступними чинниками:

Країна виробництва – Німеччина, відома високими стандартами, передовими технологіями та вимогами до контролю якості.

Безпечність наповнювача — використовується схвалений для довгострокової імплантації високов'язкий силіконовий гель медичного призначення.

Види перевірок – імпланти проходять незалежне тестування, в тому числі в Державному інституті випробувань матеріалів у Дармштадті, де перевіряються на надміцність та надійність під винятковими навантаженнями.

Отримані сертифікати якості та маркування — ендопротези мають сертифікати ISO 9001 та ISO 13485, а також маркування СЕ, що засвідчує відповідність продукції високим стандартам Євросоюзу.

Збільшувальна маммопластика має бути проведена саме в тій клініці, яка співпрацює з постачальниками ендопротезів та зможе надати офіційні документи. Адже деякі хірурги можуть використовувати не оригінальні імпланти, тож завжди питайте про паспорта якості перед операцією і не забувайте, що після операції їх повинні вам віддати, бо це гарантія того, що якщо щось трапиться з імплантом вам його замінять.