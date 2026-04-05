Кліщі та хвороба Лайма: що це таке та коли треба бігти до лікаря

Однією з найпоширеніших хвороб, яку кліщі передають людині, є хвороба Лайма / © Pixabay

Сезон найбільшої активності кліщів триває від квітня до жовтня. В цей час слід додати трохи пильності — і можна оминути цих істот, як і неприємних для здоров’я наслідків. Найбільшу загрозу становлять іксодові кліщі, які можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема бореліоз (хворобу Лайма) та кліщовий енцефаліт.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Де і коли можна натрапити на кліща

Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.

На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.

Як вберегтися від кліщів

Стовідсоткового методу захисту від кліщів не існує, але є способи, які значно знизять ваші ризики:

Прикривайте шкіру одягом. Штани заправляйте в шкарпетки.

Збризніть одяг засобом, який відлякує комах (репелентом).

Намагайтесь ходити лише стежками там, де це можливо.

Вдягайте одяг світлих кольорів: так кліщів буде легше помітити.

Чим довше кліщ перебуває на тілі, тим вищі ризики отримати якесь захворювання. Тому огляд тіла — обов’язковий.

Якщо так склалося, що він все ж таки присмоктався до вас, зробіть наступне:

Візьміть пінцет з гострими кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів (ви можете придбати його в аптеці або ветеринарних крамницях).

Захистіть руки та очі.

Візьміть кліща пінцетом так близько до шкіри, як це тільки можливо.

Повільно потягніть кліща вгору, але не розчавіть.

Обробіть місце укусу антисептиком або водою та милом.

Якщо ви виявили на тілі кліща налитого кров’ю або ви впевнені, що він протримався на тілі понад 24 години, треба звернутись до лікаря.

Якщо через декілька днів або тижнів після укусу ви або ваша дитина відчуваєте наступні симптоми — негайно зверніться до лікаря.

Це може бути бореліоз (хвороба Лайма):

Підвищення температури, озноб, головний біль, біль у м’язах та набряк лімфатичних вузлів.

Мігруюча еритема — характерний для цієї хвороби висип, який нагадує коло. Цей симптом з’являється у 70-80% інфікованих. Це коло поступово збільшується і може досягти 30 сантиметрів у діаметрі.

Місце висипу може бути теплим на дотик, але рідко болить чи свербить.

Під час збільшення коло може нагадувати «бичаче око».

Висип може з’явитись на будь-якій частині тіла.

Раніше ми писали про те, до яких ділянок тіла найчастіше присмоктуються кліщі. Більше про це читайте у новині.