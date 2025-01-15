Клітини "втекли": чоловік помер після того, як підхопив рак легень від донора печінки

Лікарі заявили, що клітини пухлини були занадто малими, щоб їх можна було виявити, тому печінка була визнана безпечною для пересадження.

41-річний чоловік із Каліфорнії, США, трагічно помер менш ніж через рік після рятівної трансплантації печінки – він підхопив рак від донора.

Про це повідомляє Daily Mail.

Неназваний пацієнт страждав на хронічну хворобу печінки і отримав трансплантат 2001 року від померлого донора. Однак пізніше було виявлено, що у донора був невиявлений рак легень.

Смертельна хвороба передалася від донора до реципієнта. Попри те, що лікарі зробили відчайдушну другу трансплантацію, намагаючись позбавити його від раку, чоловік зрештою піддався тій самій хворобі, яка забрала життя донора, всього через рік після трансплантації.

Лікарі, які займалися цим випадком, пишуть у звіті: "Очевидно, що пухлинні клітини покинули межі пересадженої печінки протягом одного тижня після трансплантації і отримали доступ до загального кровообігу".

Лікарі заявили, що це був "перший в літературі випадок передавання раку від донора", попри те, що оригінальний орган був видалений, а реципієнту була проведена повторна трансплантація.

63-річний донор помер внаслідок інсульту, але не хворів на рак, і лабораторні аналізи не виявили жодних ознак раку у пацієнта. Однак, коли наступного дня після операції був проведений розтин тіла донора, була виявлена пухлина.

Лікарі сказали, що крихітні ракові клітини були занадто малими, щоб їх можна було виявити за допомогою сканування, тому його орган був визнаний вільним від раку і безпечним для трансплантації.

Посмертно у донора діагностували метастатичну легеневу аденокарциному – рак легень, який поширився на ділянку грудної клітки між легенями.

Після розтину лікарі внесли пацієнта до списку на отримання іншої печінки, і через сім днів нову печінку було успішно пересаджено.

Через десять місяців після трансплантації каліфорнієць пройшов комп'ютерну томографію, яка не виявила жодних ознак раку. На жаль, через шість тижнів після сканування у нього з'явилися болі в животі і блювота.

Після аналізів виявилося, що у нього метастатична аденокарцинома легень, той самий тип раку, що і у його першого донора. Він був госпіталізований для лікування, але помер протягом 24 годин.

Лікарі підтвердили, що рак походить від його першої донорської печінки. Випадки "пересадженого" раку надзвичайно рідкісні, статистики на цю тему не існує, і в медичній літературі задокументовано лише декілька спорадичних випадків.

Нагадаємо, хірург підхопив рідкісний рак у пацієнта під час операції. Це надзвичайно рідкісний випадок.

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