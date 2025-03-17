"Ключ до довголіття" виявлено у ДНК екснайстарішої людини планети, яка прожила 117 років

Дослідження ДНК колишньої найстарішої людини в світі виявило "ключ до довголіття". Марія Браньяс Морера померла 19 серпня 2024-го у віці 117 років. Майже через вісім місяців після її смерті було розкрито "секрет" її довготривалого життя.

Про це пише The Guardian.

Дослідження мікробіому і ДНК Браньяс, яке вчені почали проводити перед її смертю, показало, що гени, які вона успадкувала, дозволяли її клітинам почуватися і поводитися так, ніби вони були на 17 років молодші, ніж насправді. А мікробіота Браньяс – під якою першочергово маються на увазі бактерії в кишківнику людини, що відіграють важливу роль у підтриманні її здоров'я – відповідала мікробіоті немовляти, згідно з дослідженням, проведеним під керівництвом професора генетики Барселонського університету Манеля Естеллера, провідного експерта з питань старіння.

Газета Ara, яка випускається в каталонському регіоні, де вона прожила більшу частину свого життя, вперше повідомила про результати дослідження того, що було названо "привілейованим геномом" Браньяс, на початку березня. Команда Естеллера виявила, що Браньяс зберігала ясність розуму майже до кінця свого життя. А хвороби, з якими вона боролася протягом своїх довгих золотих років, в основному обмежувалися болем у суглобах і втратою слуху.

Марія Браньяс Морера / Фото: x.com/MariaBranyas112

Робота Естеллера над дослідженням Браньяс є найповнішим дослідженням так званих суперцентенаріїв – тих, кому 110 років і більше, а також деякими можливими поясненнями довголіття, яке притаманне, зокрема, деяким життям.

Дослідники зазначили, що Браньяс зробила низку рішень щодо здорового способу життя, які також допомогли їй скористатися перевагами свого унікального генетичного складу. Вона дотримувалася середземноморської дієти, яка містила три йогурти щодня.

Вона уникала вживання алкоголю і куріння, любила прогулянки і постійно оточувала себе сім'єю і близькими людьми – все це, очевидно, допомогло їй запобігти фізичному і психічному погіршенню, яке могло б скоротити її життя, - підсумували дослідники.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Естеллер і його колеги заявили, що вони сподіваються, що дослідження Браньяс надасть корисну інформацію тим, хто прагне розробити ліки і методи лікування вікових захворювань.

За їхніми словами, Браньяс є прикладом того, що старіння і хвороба – принаймні, за певних умов – не обов'язково повинні йти пліч-о-пліч. А результати генетичного дослідження, проведеного на ній, "кидають виклик уявленню про те, що ці два явища невблаганно пов'язані", - зазначили вони, за повідомленням іспанської служби новин EFE.

Браньяс народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року, після того, як її батьки переїхали з Іспанії та Мексики до США. Вона також провела час у Техасі та Новому Орлеані, перш ніж її сім'я повернулася до Іспанії 1915 року – під час Першої світової війни – і оселилася в Каталонії.

Одними з найважливіших глобальних подій, які вона згодом пережила, були громадянська війна в Іспанії, Друга світова війна, пандемія грипу 1918 року та Covid-19.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Вона потрапила до заголовків міжнародних новин, захворівши на Covid 2020 року, коли Іспанія була однією з країн, які найбільше постраждали внаслідок вірусу, а захисні вакцини ще не були доступні. Але її хвороба минала безсимптомно, і вона відносно легко одужала.

Браньяс отримала визнання від Книги рекордів Гіннеса як найстаріша людина планети в січні 2023 року після смерті 118-річної французької монахині Люсіль Рандон. Тоді Марія пояснила своє довголіття "порядком, спокоєм, добрим зв'язком з родиною та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот, жалю, великою кількістю позитиву та триманням подалі від токсичних людей".

"Я думаю, що довголіття – це теж везіння", - додала Браньяс. "Успіх і хороша генетика".

Овдовіла мама, бабуся і прабабуся померла 19 серпня в будинку для літніх людей в місті Олот на північному сході Іспанії, де прожила останні два десятиліття.

Зараз найстарішою людиною у світі вважається 116-річна бразилійка Іна Канабарро Лукас.

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