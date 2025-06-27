Кофеїн може уповільнити старіння клітин: нове відкриття вчених

Кава / © pixabay.com

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Кофеїн не лише бадьорить, а й може сприяти повільнішому старінню клітин. Виявилося, що речовина позитивно впливає на тривалість життя клітин і допомагає їм краще впоратися зі стресом.

Про це повідомило видання Science Alert з посиланням на науковців з Лондонського університету королеви Марії (QMUL) та Інституту Френсіса Кріка у Великій Британії.

Дослідники провели експеримент із дріжджами, які використовували як модель для вивчення клітинних процесів. Їх цікавило, як різні дози кофеїну впливають на тривалість життя клітин та їхню здатність чинити опір пошкодженням.

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Біохімік Джон-Патрік Алао з QMUL пояснив, що результати експерименту відкривають нові перспективи у вивченні впливу кофеїну на довголіття та здоров’я. Йдеться, зокрема, про потенціал впливу через зміну дієти, способу життя або за допомогою лікарських засобів.

Попередні наукові дані вже свідчили, що кофеїн може впливати на біологічний перемикач TOR, який регулює зростання клітин відповідно до рівня поживних речовин. Однак тепер виявилося, що кофеїн діє не напряму, а опосередковано — через інший механізм, відомий як шлях AMPK. Цей шлях є своєрідним індикатором рівня енергії в клітині.

Генетик і біолог Харалампос Ралліс з QMUL пояснив, що AMPK активується у відповідь на брак енергії в клітині. Дослідження показало: кофеїн може активувати цей шлях, допомагаючи клітині адаптуватися до стресу.

Якщо дослідники генетично блокували ланцюг реакцій, що запускає кофеїн, клітини більше не отримували ознак покращення стану. Це стало підтвердженням того, що саме кофеїн викликає позитивні зміни.

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Кофеїн впливає на здатність клітин до зростання, оновлення ДНК і реакції на стрес. Як результат, клітини довше залишаються функціональними і здоровими.

Науковці припускають, що кофеїн може мати схожий ефект із метформіном — препаратом для лікування діабету, який також активує шлях AMPK і потенційно сприяє підтриманню організму в кращому стані протягом довшого часу.

Раніше численні дослідження вже пов’язували кофеїн з позитивним впливом на здоров’я, зокрема щодо зниження ризику серцево-судинних захворювань, деменції та надмірної ваги.

Нагадаємо, у людей з діабетом, які вживали від однієї до чотирьох чашок кави на день, знижувався ризик серцевих захворювань.

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