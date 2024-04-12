Кашлюк в Україні: чи буде епідемія та як вберегтися від небезпечної хвороби

Сплахи каклюшу в Україні відбуваються кожні 3-4 роки.
В Україні зростає захворюваність на небезпечну захворюваність - кашлюк. Під найбільшою загрозою - діти. У немовлят недуга може призвести навіть зупинки дихання. Щоб уникнути важких наслідків, варто завчасно проводити профілактику.
При симптоми кашлюка, як з ним боротися та чи є загроза епідемії в Україні - розповідаємо далі.
В Україні зростає захворбваність на кашклюк
В Україні почала зрости заховрюваність на кокшлюш ще 2023 року. Тоді як попередній пік спостерігався 2020 року. Зокрема, це пов'язано з тим, що спахахи захворювання циклічні і відбуваються кожні 3-4 роки.
Цього року за перші два місяці уже зафіксували 515 випадків захворювання. Водночас за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків.
"Таке зростання захворюваності відбувається за рахунок накопичення значної кількості нещеплених дітей, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Найчастіше хворіють діти у віковій групі від 1 до 9 років, рідше 10-14 років. Найбільша кількість випадків захворювання на кашлюк у 2023 році зареєстрована у Волинській області (182), в той же час за два місяці 2024 року по кількості випадків лідирує Рівненська область (111 випадків)", - наводять дані у МОЗ.
Чим небезпечний коклюш
Кашлюк — це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Важливо: захворювання вкрай заразне, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. На нього хворіють здебільшого діти та підлітки, але захворіти можуть також і дорослі.
Під загрозою - немовлята, у них захворювання може викликати тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті. Зокрема, в Україні 2023 року зареєстрували летальний випадок від кашлюку(коклюшу) у дитини віком до 1 року.
Легше переносять недугу страші діти да дорослі. Попри те, що вони зазвичай одужують від кашлюка, сама хвороба є дуже виснажливою та сильно ослаблює організм.
Симптоми кашлюка
Основні симптрми захворювання:
- перші прояви нагадують звичайну застуду (підвищена температура, нежить, кашель);
- приблизно за тиждень після початку захворювання кашель посилюється й набуває характер спазматичних нападів;
- у немовлят кашель може бути відсутнім, але час від часу спостерігається короткочасна зупинка дихання;
- тривалість захворювання – 4-8 тижнів, у важких випадках одужання може початися лише за пів року.
Кашлюк та ГРВІ: як відрізніти
Хворобу легко переплутати зі звичною нам ГРВІ. Однак для кашлюка характерний сильний спазматичний кашель зі свистом, який триває понад 2 тижні. У немовлят можуть виникати періоди "без дихання".
Крім того, кашель, при кашлюку може супроводжуватись гарячкою, нежитю, та іншими онаками. Особливої уваги потребують новонароджені до періоду вакцинації — до 2 місячного віку, а також деякий період після першої вакцинації для формування імунної відповіді.
Профілактика кашлюка - вакцинація
Щеплення є основним засобом профілактики від коклюшу.
За даними МОЗ, відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, тобто, чотири щеплення.
"Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Для вакцинації вагітних застосовується вакцина АаКДП-М", - зазначили у МОЗ.
Вагітним жінкам варто робити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця в термін від 16 до 32 тижнів під час кожної вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це доможе захисти немовля від можливості недуги у перші місяці життя до отримання нею щеплення.
Нагадаємо, в Україні поширюється небезпечна хвороба.