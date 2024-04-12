Кашлюк в Україні: чи буде епідемія та як вберегтися від небезпечної хвороби

В Україні зростає захворюваність на небезпечну захворюваність - кашлюк. Під найбільшою загрозою - діти. У немовлят недуга може призвести навіть зупинки дихання. Щоб уникнути важких наслідків, варто завчасно проводити профілактику.

При симптоми кашлюка, як з ним боротися та чи є загроза епідемії в Україні - розповідаємо далі.

В Україні зростає захворбваність на кашклюк

В Україні почала зрости заховрюваність на кокшлюш ще 2023 року. Тоді як попередній пік спостерігався 2020 року. Зокрема, це пов'язано з тим, що спахахи захворювання циклічні і відбуваються кожні 3-4 роки.

Цього року за перші два місяці уже зафіксували 515 випадків захворювання. Водночас за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків.

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"Таке зростання захворюваності відбувається за рахунок накопичення значної кількості нещеплених дітей, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Найчастіше хворіють діти у віковій групі від 1 до 9 років, рідше 10-14 років. Найбільша кількість випадків захворювання на кашлюк у 2023 році зареєстрована у Волинській області (182), в той же час за два місяці 2024 року по кількості випадків лідирує Рівненська область (111 випадків)", - наводять дані у МОЗ.

Чим небезпечний коклюш

Кашлюк — це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Важливо: захворювання вкрай заразне, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. На нього хворіють здебільшого діти та підлітки, але захворіти можуть також і дорослі.

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Під загрозою - немовлята, у них захворювання може викликати тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті. Зокрема, в Україні 2023 року зареєстрували летальний випадок від кашлюку(коклюшу) у дитини віком до 1 року.

Легше переносять недугу страші діти да дорослі. Попри те, що вони зазвичай одужують від кашлюка, сама хвороба є дуже виснажливою та сильно ослаблює організм.

Симптоми кашлюка

Основні симптрми захворювання:

перші прояви нагадують звичайну застуду (підвищена температура, нежить, кашель);

приблизно за тиждень після початку захворювання кашель посилюється й набуває характер спазматичних нападів;

у немовлят кашель може бути відсутнім, але час від часу спостерігається короткочасна зупинка дихання;

тривалість захворювання – 4-8 тижнів, у важких випадках одужання може початися лише за пів року.

Кашлюк та ГРВІ: як відрізніти

Хворобу легко переплутати зі звичною нам ГРВІ. Однак для кашлюка характерний сильний спазматичний кашель зі свистом, який триває понад 2 тижні. У немовлят можуть виникати періоди "без дихання".

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Крім того, кашель, при кашлюку може супроводжуватись гарячкою, нежитю, та іншими онаками. Особливої уваги потребують новонароджені до періоду вакцинації — до 2 місячного віку, а також деякий період після першої вакцинації для формування імунної відповіді.

Профілактика кашлюка - вакцинація

Щеплення є основним засобом профілактики від коклюшу.

За даними МОЗ, відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, тобто, чотири щеплення.

"Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Для вакцинації вагітних застосовується вакцина АаКДП-М", - зазначили у МОЗ.

Вагітним жінкам варто робити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця в термін від 16 до 32 тижнів під час кожної вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це доможе захисти немовля від можливості недуги у перші місяці життя до отримання нею щеплення.

Нагадаємо, в Україні поширюється небезпечна хвороба.

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