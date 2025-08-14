Коксартроз: що це за хвороба і які основні симптоми

Основним симптомом будь-якої форми артрозу є біль в ураженому суглобі / © Pixabay

Реклама

Коксартроз — це підступне захворювання, яке вражає тазостегновий суглоб, викликаючи біль, скутість і обмеження рухів. Воно часто з’являється через зношення хряща, травми або вікові зміни.

Основною причиною коксартрозу є механічне навантаження хряща, що приводить поступово до зношування суглоба.

За даними ВООЗ, коксартроз зустрічається у 10% людей віком понад 40 років, 35% пацієнтів віком від 60 років, а після 80 років його діагностують у 80% випадків. Коксартроз може поступово розвиватися, призводячи до значного погіршення якості життя пацієнта.

Реклама

Основні симптоми:

Біль у паху та сідниці. Больові відчуття часто виникають при ходьбі або в положенні стоячи. На початкових стадіях біль може бути періодичним, але згодом стає постійним.

Обмеження рухливості суглоба. Поступово відбувається зниження амплітуди рухів у кульшовому суглобі, пацієнти відчувають труднощі при згинанні та розгинанні ноги.

Хрускіт і клацання. Під час руху можуть відчуватися звуки в суглобі, що свідчить про ушкодження хрящової тканини.

Дієта — що їсти, а що виключити

Правильна дієта зменшує запалення, зміцнює хрящі та допомагає контролювати вагу, знижуючи навантаження на тазостегновий суглоб.

Реклама

Корисні продукти. Додайте до раціону жирну рибу (лосось, скумбрія), багату на омега-3, які зменшують запалення. Їжте більше зелені (шпинат, броколі), горіхів, насіння льону та ягід (чорниця, малина) для антиоксидантів. Холодець і желатин зміцнюють хрящі завдяки колагену.

Продукти, яких варто уникати. Виключіть або зменшіть споживання цукру, білого хліба, смаженої їжі та напівфабрикатів. Ці продукти провокують запалення та погіршують стан суглобів.

Режим пиття. Пийте 1,5–2 літрів чистої води на день, щоб підтримувати еластичність хрящів і виводити токсини.

Раніше ми писали, що аме може викликати біль у спині та коли не можна зволікати зі зверненням до лікаря. Більше про це читайте у новині.