Коли і як можна пройти повторний огляд для продовження інвалідності

Коли і як можна пройти повторний огляд для продовження інвалідності

МОЗ публікує відповіді на найчастіші питання, з якими звертаються українці до контактного центру.

Повторний огляд для продовження інвалідності можна пройти після завершення воєнного стану.

Людям, у яких строк інвалідності закінчився, у період воєнного стану дозволено продовжити дію інвалідності заочно, повідомили у МОЗ.

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення/скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду ЛКК чи МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні), засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо;

освітні послуги;

відповідні пільги.

Також нагадуємо номер контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

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