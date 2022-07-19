Коли потрібна екстрена вакцинація і де її можна зробити

Що робити, якщо був контакт з хворим, вкусив собака чи є ризик зараження правцем?

В Україні екстрену вакцинацію можна зробити від правця, сказу, кору, вітрянки, дифтерії та гепатитів А та В.

МОЗ повідомляє, в яких випадках не можна зволікати.

Екстрений захист від правця

Щеплення проти дифтерії і правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя.

У період воєнного стану надзвичайно актуальними є питання збереження здоров’я військовослужбовців і профілактики серед них інфекційних хвороб, зокрема правця.

Правець — це гостре інфекційне захворювання. Летальність хвороби становить 40%.

Від людини до людини правець не передається. Захистити від інфекції може лише вакцинація. Діти до 18 років повинні щепитися у віці 2-4-6-18 місяців та 6 і 16 років. Дорослі, починаючи з 26 років, мають вакцинуватися раз на 10 років.

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