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Коли потрібно додатково давати дітям вітаміни: поради від фахівців

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Коли потрібно додатково давати дітям вітаміни: поради від фахівців

Вітамін D: коли краще приймати / Фото: Pexels

МОЗ зібрав рекомендації, як дізнатись, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.

Вітаміни – невіддільна частина процесу обміну речовин, будови тканин, підтримки повноцінного імунітету та розвитку дитини – як фізіологічного, так і інтелектуального.

Фахівці МОЗ зібрали рекомендації, як дізнатись, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.

За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини.

МОЗ / ©
МОЗ

На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин. 

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Дата публікації
Перегляди
810
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