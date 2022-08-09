Коли потрібно додатково давати дітям вітаміни: поради від фахівців

МОЗ зібрав рекомендації, як дізнатись, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.
Вітаміни – невіддільна частина процесу обміну речовин, будови тканин, підтримки повноцінного імунітету та розвитку дитини – як фізіологічного, так і інтелектуального.
Фахівці МОЗ зібрали рекомендації, як дізнатись, чи потрібні дитині додаткові вітаміни.
За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини.
На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин.
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