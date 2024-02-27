Коли треба лягати спати, щоб добре висипатися: неврологи дали відповідь

Життя в шаленому ритмі має свої недоліки, зокрема, недосипання і порушення сну. Що вкрай негативно позначається на нашому здоров’ї. Це може стати причиною безсоння, виснаження, зниження імунітету, порушення когнітивних функцій і навіть ожиріння. Розповідаємо, які наслідки порушення сну і коли найкраще лягати спати, посилаючись на роз’яснення лікаря-сомнолога Юрія Погорецького в ефірі "Сніданку з 1+1".

Які наслідки від недосипання та порушення режиму сну

Якщо порушується режим сну, це відразу позначається на загальному здоров’ї організму. Лікар зазначає, що від недосипання можуть розвинутися захворювання серця, цукровий діабет, депресія, проблеми з надлишковою вагою.

Сомнолог наголошує, що від порушень сну та недосипання найчастіше страждають ті, хто має маленьких дітей і ненормований робочий графік. Втім, наразі більшість людей, навіть тих, хто має можливість висипатися, страждають від неякісного сну.

Причин недосипання та порушень якості сну багато, це можуть бути смартфони, телевізори, постійний перегляд новин та соцмереж пізно ввечері. Тому лікарі рекомендують перед сном відкладати якомога далі свої гаджети і не дивитися телевізор.

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Щоб бути виспаними і почуватися бадьоро вранці, треба дотримуватися кількох простих правил.

Не варто перед сном займатися спортом, слід уникати фізичної активності.

Лягати треба не пізніше 22:00, бо саме в цей проміжок часу виробляється серотонін – гормон щастя.

Перед сном можна прогулятися на свіжому повітрі.

Не слід переїдати на ніч і лягати спати голодними також не варто.

Для того, аби виробити такий режим, треба правильно розподілити свій час.

Коли потрібно лягати спати, щоб добре висипатися

Лікарі-неврологи наголошують на тому, що основа нашої бадьорості та продуктивності – це якісний сон. Бо він є основним відпочинком для організму, під час якого ми відновлюємося й набираємося сил.

Найкращою годиною для того, щоб лягти спати і повністю відновити сили, є 22:00. Лікарі також рекомендують прокидатися не пізніше шостої ранку. Перед тим, як лягати спати, треба розвантажити свою голову від зайвих думок і розслабитися.

Якщо дотримуватися цих нескладних правил, то буде легко прокидатися вранці, й упродовж дня організм працюватиме якісно та продуктивно.

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