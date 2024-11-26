Коли потрібно припиняти пити пиво: з певного віку цей напій не лікує, а калічить

Пиво є популярним продуктом у багатьох культурах і цінується за його різноманітність та смак. Однак питання про його вплив на здоров'я залишаються актуальними.

Помірне споживання пива зазвичай визначається як не більше одного напою на день для жінок і двох — для чоловіків. Стандартна порція пива становить 0,35 л із вмістом алкоголю близько 5%. Регулярне перевищення цих доз може збільшити ризик виникнення різних проблем зі здоров'ям.

Вчені заявляють, що безпечна кількість алкоголю залежить від вашого стану здоров'я і способу життя.

На думку авторитетного американського невролога Річарда Рестака людям похилого віку, яким вже виповнилося 65 років, варто повністю відмовитися не тільки від пива, але й від інших видів алкоголю. Він пояснив, що алкоголь – це хоч і слабкий, та все ж нейротоксин.

Він шкідливо впливає на нервові клітини і може суттєво погіршувати їх функції. А у віці понад 65 років збереження нейронів є надважливим.

Доктор Рестак стверджує, що у 65 років ризик деменції і без вживання алкоголю зростає в п'ять разів. А якщо ще й регулярно пити пиво, коньяк чи інші види алкоголю – ймовірність захворіти на Альцгеймера збільшуватиметься у геометричній прогресії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми з здоров'ям - зверніться до фахівця.

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